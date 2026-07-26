에코프로비엠, 소듐이온배터리 공동 개발 Alliance 출범

非 중국 SIB 밸류체인 구축, 배터리 소재 공급망 자립화 선도

SIB 양극재·전해액·음극재 패키지 솔루션으로 글로벌 고객 공략

20260724_154933307_22387 0 왼쪽부터 정현수 에코프로비엠 미래기술담당장, 최경세 솔브레인 중앙연구소장, 김준형 애경케미칼 중앙연구소장이 기념촬영을 하고 있다. /에코프로비엠

에코프로비엠이 솔브레인, 애경케미칼과 손잡고 대한민국 소듐이온배터리(SIB) 소재 생태계 구축에 나선다. 국내 배터리 산업에서 SIB 소재 기업들이 기술개발을 공동으로 추진하는 것은 이번이 처음으로, 차세대 배터리 경쟁에 대응하기 위한 업계 차원의 협력이라는 점에서 주목된다.에코프로비엠은 솔브레인, 애경케미칼과 지난 22일 충북 오창 에코프로비엠 본사에서 업무협약(MOU)을 체결하고 'K-Sodium Alliance'를 출범했다고 26일 밝혔다. 이번 협약을 통해 3사는 SIB 핵심 소재인 양극재(에코프로비엠), 전해액(솔브레인), 하드카본 음극재(애경케미칼)의 최적 조합을 개발하고 고객사를 대상으로 공동 프로모션에 나선다.소듐이온배터리는 비싼 리튬 대신 지구상에 풍부한 소듐(나트륨)을 원료로 사용하는 차세대 배터리다. 원재료가 풍부해 가격 경쟁력이 뛰어날 뿐만 아니라, 우수한 안전성과 긴 수명, 저온 특성을 바탕으로 에너지저장장치(ESS) 및 보급형 전기차 시장의 유력한 대안으로 평가받고 있다. 특히 중국의 LFP 기술수출 제한 등 공급망 무기화 리스크가 커지는 상황에서, 이를 돌파할 전략적 대체 기술로 주목받고 있다.SIB는 여러 장점에도 불구하고 그동안 국내에서는 핵심 소재 전반을 아우르는 공급망이 구축되지 않아 상용화 기반이 취약하다는 지적이 제기돼 왔다.에코프로비엠은 지난 4년간 SIB 양극재 개발에 집중한 끝에 중국 경쟁사 대비 우위의 기술 및 성능을 확보했고, 연산 1000톤 규모의 파일럿(Pilot) 생산 라인을 구축한 바 있다.SIB가 글로벌 셀 제조사 및 완성차(OEM) 업체에 공급되기 위해서는 양극재뿐만 아니라 전해액과 하드카본 음극재까지 전 소재 전반의 맞춤형 성능 최적화가 필수적이다.에코프로비엠은 국내 핵심 소재 기업들과의 전방위적 협력으로 SIB 기술 완성도를 조기에 끌어올림으로써, 과거 LFP 배터리 시장에서 경험했던 중국의 시장 독점 구조를 차세대 SIB 시장에서는 되풀이하지 않겠다는 전략이다.이번 업무협약에 따라 3사는 SIB 양극재, 전해액, 하드카본 소재의 공동 연구개발을 추진한다. 에코프로비엠은 SIB 양극재 개발 및 양산 기술 확보를 추진하고, 솔브레인은 전해액 및 첨가제 기술을, 애경케미칼은 하드카본 개발 및 양산 기술 확보를 각각 담당한다.아울러 3사는 소재의 성능 최적화를 위해 개발품을 상호 제공하고 평가 결과를 공유하며, 이를 바탕으로 글로벌 시장을 겨냥한 공동 프로모션을 진행할 방침이다.에코프로비엠은 이미 확보한 SIB 양극재 준양산(Pilot) 라인과 기술력을 바탕으로 전체 프로젝트를 총괄 리드한다. 특히 이번 협력의 핵심은 '패키지 솔루션(Package Solution)' 전략이다. 개별 소재를 단품으로 공급하는 기존 방식에서 벗어나 3사의 기술을 최적화한 토탈 소재 솔루션을 셀 제조사와 글로벌 완성차(OEM) 업체에 일괄 제공해 고객사의 개발 기간을 단축하고 성능 검증 효율성을 극대화한다는 전략이다.정현수 에코프로비엠 미래기술담당장은 "SIB는 원가 경쟁력과 우수한 저온 성능을 바탕으로 LFP를 대체할 차세대 배터리 기술로 주목받고 있지만 지금까지 국내 소재 생태계가 충분히 구축되지 않아 상용화에 속도를 내기 어려웠다"며 "K-Sodium Alliance를 통해 민간 차원의 기술 협력을 본격화하고 국가 차원의 연구개발 지원이 뒷받침된다면 국내 SIB 산업의 글로벌 경쟁력을 한층 높일 수 있을 것"이라고 말했다.