“흩어진 지원정책 한눈에”…경기신보, 소상공인 ‘원스톱 창구’ 열었다

도내 중소기업·소상공인 300여 명 참석…세무강의·경제동향 전망 진행

민선 9기 도정 맞춤 '4S 전략' 발표…현장 목소리 반영한 정책금융 확대

경기신보 0 경기신용보증재단은 지난 24일 본점 3층 강당에서 도내 중소기업과 소상공인의 정책 이해도와 접근성을 높이기 위한 '2026년 하반기 지원사업설명회'를 개최했다. /경기신용보증재단

경기신용보증재단(이하 경기신보)이 대내외 경제 불확실성으로 어려움을 겪는 도내 중소기업과 소상공인을 위해 맞춤형 정책 지원에 나섰다.경기신보는 지난 24일 본점 3층 강당에서 도내 중소기업과 소상공인의 정책 이해도와 접근성을 높이기 위한 '2026년 하반기 지원사업설명회'를 개최했다고 26일 밝혔다.최근 미국의 관세정책 강화와 지정학적 불안에 따른 유가 상승 등 경영 부담이 가중된 상황에서, 유관기관과 손잡고 필수 정책을 한자리에서 안내받을 수 있는 원스톱 창구를 마련한 것이다.이날 설명회에는 경기도의회 경제노동위원회 소속 송연섭·오현정·유수연·최혜경 의원을 비롯해 경기도 및 시·군 관계자, 도내 중소기업·소상공인 대표 등 300여 명이 참석했다.1부 행사에서는 사업 운영에 필요한 세무지식 강의와 함께 하반기 대내외 경제동향 발표가 진행돼 급변하는 글로벌 경제 환경에 대한 대응 방안이 제시됐다.이어 2부에서는 경기신보와 소상공인시장진흥공단의 하반기 주요 지원사업이 소개됐다. 경기신보는 민선 9기 도정 기조인 공정·혁신·포용에 맞춘 하반기 '4S 전략'을 발표했다. 소상공인시장진흥공단도 소상공인 정책자금 등 주요 성장지원 사업을 안내했다.경기신보가 제시한 4S 전략은 △민생회복(Support, 금융비용 절감 및 맞춤형 컨설팅) △미래성장(Scale-up, 맞춤형 금융지원 및 미래산업 육성) △열린경영(Synergy, 도민 소통 강화) △내부혁신(Smart, 디지털 고도화 및 IT 시스템 효율화) 등으로 구성됐다.아울러 경기신보는 행사장에 현장 상담부스를 마련해 1대1 보증 상담과 기업별 컨설팅을 진행했으며, 기관별 지원사업을 담은 '종합지원안내책자'를 배부했다. 설명회에서 수렴된 현장의견은 관련 부서 검토를 거쳐 향후 제도 개선과 신규 정책 발굴에 반영할 계획이다.시석중 경기신보 이사장은 "지원정책이 기관별로 흩어져 있어 찾기 어렵다는 현장의 목소리를 반영해 종합 안내 자리를 마련했다"며 "앞으로도 현장 중심의 정책금융을 확대해 중소기업과 소상공인이 적시에 지원을 받을 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.