北, 정전협정일 73주년 앞두고 ‘분위기 띄우기’

北, ‘전승절’ 경축행사 보도...김정은, ‘노병’들에 선물도

군사퍼레이드도 가능성도...러 파병 불만 잠재우기 의도

전승절 행사에 초대된 북한 전쟁노병·전시공로...<YONHAP NO-1489> 0 북한 조국해방전쟁 승리(정전협정 체결일·7월 27일) 73주년 경축행사에 초대된 전쟁노병들과 전시공로자들이 지난 25일 평양에 도착했다고 조선중앙통신이 26일 보도했다./연합뉴스

북한이 '전승절'이라고 주장하는 정전협정 73주년을 앞두고 기념행사 예고 및 행사 참석 노병들을 맞이하며 축제 분위기를 끌어올리고 있다. 북한 당국이 여전히 지속되고 있는 러시아 파병으로 인한 민심 이반을 막고 체제를 결속시키기 위해 소규모 군사 퍼레이드까지 진행할 것이라는 관측이 나온다.조선중앙통신은 26일 김정은 북한 국무위원장이 전국의 노병들에게 선물을 보냈다면서 "건강한 몸으로 앉아면 계셔도 우리 당과 인민에게는 무한한 힘이 되고 우리 협력에 커다란 고무로 된다"는 김 위원장의 말을 전했다. 통신은 "노병들과 가족들은 전승세대가 이룩한 공적을 값 높이 내세워주시며 긍지높은 삶과 행복을 누리도록 은정을 거듭 베풀어주시는 원수님께 고마움의 인사를 드렸다"고 전했다.통신은 전쟁노병들과 전시공로자들의 평양 도착을 알리며 경축행사가 평양에서 성대하게 진행된다는 소식도 전했다. 통신은 노병과 전시공로자들을 "노동당 중앙위원회 간부들이 평양역과 해당 숙소에서 따뜻이 맞이했다"며 "시민들과 청소년 학생들이 전쟁 노병들과 전시공로자들이 탄 버스 행렬을 향해 손 저어주며 존경과 축하의 인사를 보냈다"고 전했다. 북한 매체들은 각지에서 벌어진 혁명사적지 참관과 노병 상봉 모임 소식도 비중있게 다뤘다.올해의 전승절의 경우 5년 단위로 성대하게 치르는 '정주년'이 아님에도 소규모 군사퍼레이드가 열릴 것으로 보여 주목된다. 최근 평양 미림 비행장에서 대규모 병력 수송 트럭이 포착되면서 무기 없이 '상징종대'가 참여하는 군사퍼레이드가 될 것으로 예상된다.북한의 '비정주년' 전승절 군사퍼레이드는 이례적으로, 지난해에도 '조국해방전쟁시기 상징종대들의 기념행진의식'이라는 명목으로 무기 없는 '상징종대'의 퍼레이드가 진행된 바 있다. 북한이 지난해 4월 러시아 파병을 공식화한 이후 이에 대한 북한 주민들의 불만을 잠재우고 체제 결속을 위해 이 같은 '비정주년 퍼레이드'를 진행하는 것으로 관측된다. 특히 북한이 러시아에 대한 파병을 지속하고 있다는 점에서 전쟁노병과 전시 유공자들에 대한 국가차원의 예우를 강조하며 러시아 파병을 정당화하려는 의도도 읽힌다.통일부도 최근 위성정보를 바탕으로 북한이 전승절을 계기로 상징종대가 참여하는 퍼레이드가 이뤄질 가능성이 있는 것으로 내다보고 있다.