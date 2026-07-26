하나은행, 인천신보와 맞손…지역경제 활성화 지원 나서

인천 지역 소상공인과 지역기업 금융지원 확대

[사진자료①] 하나은행 인천 소상공인 및 지역기업과 아름다운 동행 나선다!!! 0 이호성 하나은행장(왼쪽 두 번째)이 23일 신포국제시장을 방문해 인천신용보증재단과 '하나은행 포용금융 특별출연 업무협약'을 체결하고 이부현 인천신용보증재단 이사장(왼쪽 세 번째), 이상구 신포국제시장 상인회 수석부회장(왼쪽 첫 번째), 김주형 먹깨비 대표(왼쪽 네 번째)와 함께 기념 촬영을 하고 있다./하나은행

하나은행이 인천 지역 소상공인과 중소기업 지원을 확대하며 지역밀착형 금융 강화에 나섰다.하나은행은 지난 23일 인천신용보증재단과 '하나은행 포용금융 특별출연 업무협약'을 체결하고 신포국제시장과 남동국가산업단지를 방문해 지역 소상공인 및 인천지역 소재 대표 기업인들과의 현장 소통 행사를 가졌다고 26일 밝혔다.이번 협약은 '인천과 함께, 하나의 동행'이라는 슬로건 아래 인천 지역경제 활성화와 소상공인과 지역기업에 대한 금융지원을 확대하기 위해 마련됐다. 행사에는 이호성 하나은행장을 비롯해 이부현 인천신용보증재단 이사장, 이상구 신포국제시장 상인회 수석부회장, 김주형 먹깨비 대표 등이 참석했다.올해 하나은행은 인천신용보증재단에 총 55억원을 특별출연해 840억원 규모의 소상공인 특화 보증대출을 지원한다. 상반기 35억원 출연에 이어 하반기에 20억원을 추가 출연해 300억원 규모의 보증을 공급할 계획이다.또 인천 지역화폐 '인천e음'과 공공배달앱 '먹깨비' 가맹점주를 대상으로 금융 우대 혜택을 제공하고, 인천 지역 소상공인을 위한 100억원 규모의 마이너스통장 방식의 긴급 운영자금도 지원한다.이날 이호성 행장은 신포국제시장을 찾아 발전기금을 전달한 뒤 간담회를 갖고 상인들의 애로사항을 청취했다. 인천 남동국가산업단지에도 방문해 지역 기업인들과 만나 현장의 의견을 들었다.하나은행은 정부의 지역균형발전 정책에 맞춰 인천 소재 기업을 대상으로 3000억원 규모의 '인천 하나더 특화산업대출'을 출시하는 등 지역 산업 경쟁력 강화와 기업 성장을 위한 금융지원도 확대하고 있다.이호성 행장은 "하나금융그룹이 오는 9월 청라로 본점을 이전하며 인천에 새로운 뿌리를 내리게 되는 만큼, 지역경제의 핏줄인 전통시장 소상공인과 산업단지 기업과의 상생은 금융기관으로서 당연한 책무다"며 "단순한 자금 지원을 넘어 지역 상권과 기업의 다양한 목소리에 귀 기울이고, 신속하고 실질적인 지역 맞춤형 금융지원을 통해 인천 지역과 함께 성장하는 든든한 금융 파트너가 될 것"이라고 말했다.