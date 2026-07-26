서유럽 역대급 산불에 30만여명 대피…EU 재난 대응 총력

고온 속 회오리 바람에 화마 확산, 추가 대피령

프랑스 소방관 2명·스페인 주민 1명 사망

스페인 비상사태 선포…프랑스군 1500명 투입

EUROPE-WEATHER/FRANCE-WILDFIRE <YONHAP NO-1700> (REUTERS) 0 25일(현지시간) 프랑스 남서부 지롱드주(州) 라카노 인근에서 소방차가 산불 진화 작업을 하고 있다./로이터 연합

FRANCE-ENVIRONMENT-CLIMATE-WEATHER-WIL... <YONHAP NO-1207> (AFP) 0 25일(현지시간) 프랑스 남서부 레주-카프페레 마을 인근에서 발생한 산불 현장 근처에 줄지어 세워진 소방차들 위로 헬리콥터 1대가 비행하고 있다./AFP 연합

SPAIN FIRE <YONHAP NO-0859> (EPA) 0 25일(현지시간) 스페인 라 발 두이소의 산불 현장 상공에서 헬리콥터가 비행하고 있다./EPA 연합

서유럽에서 발생한 대형 산불이 강한 회오리 바람을 타고 확산하는 가운데 프랑스와 스페인에서 이번 화재로 3명이 사망했고 30만명 이상이 대피한 것으로 25일(현지시간) 파악됐다.이번 화재로 보르도 인근에서 프랑스 소방관 2명이 목숨을 잃었고 25일 스페인 동부 도시 발렌시아 인근에서 1명이 숨졌다.프랑스에서는 지난 22일 남서부에서 시작된 불이 다소 소강 상태를 보이다 25일 저녁 보르도를 포함한 지롱드 지역에서 다시 거세져 당국이 추가 대피령을 내렸다고 현지 매체 AFP 통신, 프랑스24 등이 보도했다.프랑스군은 25일부터 화재 진압을 지원하기 위해 전례 없는 규모의 병력 1500명을 배치하기로 했다. 이들은 이재민들에게 식사, 물, 교통편을 제공하고 주민 대피 및 주택 보호를 지원한다.스페인에서는 23일 마드리드 서부 산마르틴 데 발데이글레시아스, 비야 델 프라도, 부르고온도 등에서 잇따라 산불이 발생하자 정부가 국가 비상사태를 선포했다.마드리드 서부에서는 24일 오전 큰불 2건이 합쳐지면서 3000㏊(헥타르)가 순식간에 탔고 이 지역 3개 마을에서 1만9000명 이상이 대피했다. 25일에는 상황이 악화될 가능성에 대비해 마드리드 남서쪽 톨레도 인근 지역에 추가 대피령을 발령했다.당국은 헬리콥터 11대, 수육양용 소방차 12대, 산림 진화대 8개 부대 등을 배치했다. 이들 전력의 대부분은 마드리드 서쪽의 부르고온도, 산마르틴 데 발데이글레시아스 그리고 마드리드와 바르셀로나 사이에 위치한 에훌베에서 진화 작업 중이다.우르줄라 폰데어라이엔 유럽연합(EU) 집행위원장은 산불 진압을 돕기 위해 EU 인도주의 지원단체 '레스큐(rescEU)' 소방 항공기 5대와 헬리콥터 2대를 프랑스에 배치했고 또 다른 항공기 4대를 스페인으로 보냈다고 설명했다. 그러면서 "화마와 용감하게 싸우는 소방관들과 대피한 모든 이에게 깊은 위로를 전한다"고 밝혔다.로랑 뉘네즈 프랑스 내무부 장관은 루마니아, 크로아티아, 독일, 스위스, 체코, 슬로바키아 등 유럽 각국에서 화재 진압을 위한 인력 및 장비를 지원하고 있다고 알렸다.이번 화재의 여파로 26일 파리에서 열리는 세계 최고 권위의 사이클 대회 '투르 드 프랑스'의 마지막 구간의 코스가 133㎞에서 89㎞로 단축된다고 주최 측과 경찰이 밝혔다.프랑스 내무부에 따르면 올해 들어 프랑스 전역에서 산불로 소실된 면적은 약 9만8000㏊다. 특히 지롱드 지역에서만 4만㏊가 불에 탔다.유럽 대륙은 전 세계 평균보다 2배 이상 빠른 속도로 온난화가 진행되고 있다. 이 때문에 남부 지역을 중심으로 여름에 극단적으로 더우면서 건조한 기후가 더 뚜렷해지고 있다.이런 조건은 토양과 식물의 수분을 감소시켜 산불이 번지기 용이한 환경이 조성된다. 화재가 발생하면 극심한 열기, 건조한 초목, 강풍으로 인해 불이 더 빠르게 확산되고 더 강하게 타올라 진압하기 어려워진다.EU 소속 환경보호기구인 유럽환경청(EEA)은 "기후 변화로 인해 유럽 전역에서 산불 위험이 증가했다"며 "특히 남유럽에서 가장 심각한 위험에 직면할 것으로 예상된다"고 밝혔다.