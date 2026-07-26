경찰에 “지인 죽이겠다” 살인 예고…20대 女 체포

살인 예비 혐의

체포 당시 흉기 소지

clip20260726162156 0 서울 서초경찰서. /아시아투데이DB

지인을 살해하겠다는 취지로 경찰에 신고하고 지인을 찾아가려 한 여성이 경찰에 붙잡혔다. 서울 서초경찰서는 살인 예비 혐의로 20대 여성 A씨를 입건했다고 26일 밝혔다.A씨는 전날 오후 7시께 "지인을 죽이겠다"고 경찰에 신고한 뒤 흉기를 소지한 채 지인을 찾아가려 한 혐의를 받는다. 신고를 받은 경찰은 A씨의 위치정보를 추적해 1시간 여 만에 서초구 일대에서 검거했다. A씨는 검거 당시 흉기를 소지하고 있던 것으로 파악됐다.경찰은 A씨를 상대로 자세한 경위를 조사하는 한편 구속영장 신청 여부도 검토 중이다.