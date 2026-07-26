서울시 “동작대교 8cm 단차, 구조적 문제 없어”

성수대교와 같은 장기 침하

2023년부터 관리…전수조사서도 안전 확인

서울특별시청 전경3 0 서울시청 /정재훈 기자

서울시는 최근 동작대교 북단 진입 램프(연결로)에서 약 8cm의 단차가 확인된 것과 관련, 구조적인 안전에는 문제가 없어 붕괴 위험은 크지 않다고 밝혔다.26일 시에 따르면 동작대교 단차는 성수대교와 마찬가지로 교량과 토사로 이어지는 접속부에서 토사 구간 장기 침하로 인해 발생한 것으로 파악됐다.시는 "해당 단차는 2023년 정밀안전진단부터 확인돼 주기적으로 점검해 왔다"며 "성수대교 단차 발견 이후 지난 9일부터 진행 중인 한강 교량 전수조사에서도 안정성을 확인했다"고 설명했다. 이어 "현재는 추가 진행이 없고 안정화돼 구조적인 문제가 없는 것으로 판단된다"고 부연했다.시는 현재 성수대교 단차 보도 이후 시민 불안 해소를 위해 지난 9일부터 한강교량의 모든 진출입 램프에 대한 전수조사를 하고 있다. 조사 결과에 따라 추가적으로 측정게이지 설치와 GPR탐사 등을 진행하고 있으며, 결과는 전문가 자문 등을 거쳐 공개할 예정이다.시는 "시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법에 따른 정기적인 점검(안전진단, 점검, 정기 안전 점검)과 계측을 통해 교량 안전을 지속적으로 관리하고 있다"며 "앞으로도 시설물 상태 변화를 면밀히 확인하고 필요한 보수·보강 조치를 적기에 시행하는 등 안전관리에 만전을 기하겠다"고 말했다.