닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의학

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램

Advertisements

전국 메트로

서울시 “동작대교 8cm 단차, 구조적 문제 없어”

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260726010009432

글자크기

닫기

박아람 기자

승인 : 2026. 07. 26. 18:01

구글 검색 선호 출처 추가 Google 검색에서 아시아투데이 기사를 더 자주 볼 수 있습니다.

Advertisements

Advertisements

성수대교와 같은 장기 침하
2023년부터 관리…전수조사서도 안전 확인
서울특별시청 전경3
서울시청 /정재훈 기자
서울시는 최근 동작대교 북단 진입 램프(연결로)에서 약 8cm의 단차가 확인된 것과 관련, 구조적인 안전에는 문제가 없어 붕괴 위험은 크지 않다고 밝혔다.

26일 시에 따르면 동작대교 단차는 성수대교와 마찬가지로 교량과 토사로 이어지는 접속부에서 토사 구간 장기 침하로 인해 발생한 것으로 파악됐다.

시는 "해당 단차는 2023년 정밀안전진단부터 확인돼 주기적으로 점검해 왔다"며 "성수대교 단차 발견 이후 지난 9일부터 진행 중인 한강 교량 전수조사에서도 안정성을 확인했다"고 설명했다. 이어 "현재는 추가 진행이 없고 안정화돼 구조적인 문제가 없는 것으로 판단된다"고 부연했다.

시는 현재 성수대교 단차 보도 이후 시민 불안 해소를 위해 지난 9일부터 한강교량의 모든 진출입 램프에 대한 전수조사를 하고 있다. 조사 결과에 따라 추가적으로 측정게이지 설치와 GPR탐사 등을 진행하고 있으며, 결과는 전문가 자문 등을 거쳐 공개할 예정이다.

시는 "시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법에 따른 정기적인 점검(안전진단, 점검, 정기 안전 점검)과 계측을 통해 교량 안전을 지속적으로 관리하고 있다"며 "앞으로도 시설물 상태 변화를 면밀히 확인하고 필요한 보수·보강 조치를 적기에 시행하는 등 안전관리에 만전을 기하겠다"고 말했다.
박아람 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

Advertisements

많이 본 뉴스

2.7억 육사 양성비, 서울대 2배 넘는데…3사는 자퇴율 폭증에 임관율 ‘회복 불가’ 추락

후티, 사우디 석유 수출로 타격…미군 공습 멈춘 사이 ‘중동 제2 전선’

청주 코스트코 땅값 논란, 누구에게 책임 있나…예고된 갈등

‘얼마나’에서 ‘어떻게’ 빼나…비만치료제 2차전 ‘근육 보존·제형 혁신’

젤렌스키 “러, 북한군 3만명 추가 파병 추진”…북 실전 경험 축적, 한국 등 아시아에 위협

미·이란, 5개월 싸우고도 승자 없었다…호르무즈·홍해 이중 위협에 확전 기로

“스마트폰 대체 아닌 AI 허브”…삼성, 구글과 ‘AI 아이웨어’ 승부수

지금 뜨는 뉴스

강력한 힘 숨긴 여유로움… 완성도 높은 플래그십 세단의 정수

초등생 희망직업 1위는?…고교생 65%만 “대학 갈래요”

“Z8 시리즈 직접 써보고 사세요” 삼성전자 런던서 팝업 연다

젠스파크 韓 상륙…‘AI 워크스페이스 6.0’으로 시장 공략

영크크, 테무인간, 샤갈…2026 신조어 몇개나 아시나요?