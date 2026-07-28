에이피알, ‘메디큐브 홍대’ 확장 리뉴얼…2층 플래그십 스토어로 운영

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에이피알(APR)이 서울 홍대에 위치한 메디큐브 오프라인 매장을 확장 리뉴얼하고 29일부터 새롭게 운영한다고 28일 밝혔다.

서울 마포구에 위치한 '메디큐브 홍대'는 기존 1층 규모에서 2층으로 확대됐다. 회사는 매장을 제품 판매와 체험 기능을 갖춘 플래그십 스토어 형태로 재구성했다.

매장 내부에는 메디큐브의 브랜드 색상을 활용한 인테리어를 적용했으며, 외관에는 피부 세포를 형상화한 조형물을 설치했다.

1층은 메디큐브의 주요 스킨케어 제품을 중심으로 한 판매 공간으로 운영된다. 2층에는 메디큐브 스킨케어 제품과 에이지알(AGE-R) 뷰티 디바이스를 직접 체험할 수 있는 공간을 마련했다.

매장에서는 에이피알의 퍼퓸·라이프스타일 브랜드 포맨트(FORMENT) 제품도 함께 판매한다. 이에 따라 메디큐브 홍대는 스킨케어와 뷰티 디바이스, 라이프스타일 제품을 함께 선보이는 복합 브랜드 매장으로 운영된다.

메디큐브 홍대는 홍대입구역 9번 출구 인근에 위치해 있다. 회사에 따르면 올해 상반기 이 매장의 구매 고객 가운데 외국인 비중은 60% 이상을 차지했다.

에이피알 관계자는 "방문객과 외국인 고객이 많은 매장인 만큼 매장 환경과 체험 공간을 확대하는 방향으로 리뉴얼을 진행했다"고 말했다.