[카드뉴스] '이것 안 먹으면 더위에 더 쉽게 지칩니다'…폭염에 꼭 챙겨야 할 음식 7가지

무더위 속 몸이 먼저 보내는 신호를 놓치지 마세요.

수박 첫 한입의 시원함! 수분이 풍부해 더운 날 부족해지기 쉬운 수분 보충에 도움이 됩니다.

· 수분 약 90% 이상

· 라이코펜·비타민 C 함유

토마토

입안 가득 시원한 과즙!

수분과 라이코펜을 함께 섭취할 수 있는 여름 대표 식품입니다.

· 항산화 성분 풍부

· 수분 보충

참외

달콤한 한입으로 기분까지 상쾌!

수분과 칼륨이 풍부해 여름철 수분 보충에 도움이 됩니다.

· 수분 풍부

· 갈증 해소

콩국수

첫 젓가락에 "살겠다!"

단백질과 수분을 함께 보충해 여름철 체력 유지에 도움이 됩니다.

· 식물성 단백질

· 여름철 보양식

플레인 요거트

시원하고 가볍게!

단백질과 칼슘을 함께 보충할 수 있는 여름철 간식입니다.

· 단백질 공급

· 당이 적은 제품 권장

물

가장 확실한 여름 보약!

갈증을 느끼기 전에 조금씩 자주 마시는 것이 중요합니다.

· 가장 효과적인 수분 보충

· 탈수 예방

이것만 기억하세요!

· 음식이 체온을 직접 낮추는 것은 아닙니다.

· 충분한 수분과 영양 섭취는 체온 조절과 탈수 예방에 도움을 줍니다.

· 폭염에는 물을 자주 마시고, 수분이 풍부한 식품과 균형 잡힌 식사를 하는 것이 가장 중요합니다.