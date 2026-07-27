[카드뉴스] '이것 안 먹으면 더위에 더 쉽게 지칩니다'…폭염에 꼭 챙겨야 할 음식 7가지
무더위 속 몸이 먼저 보내는 신호를 놓치지 마세요.
· 수분 약 90% 이상
· 라이코펜·비타민 C 함유
토마토
입안 가득 시원한 과즙!
수분과 라이코펜을 함께 섭취할 수 있는 여름 대표 식품입니다.
· 항산화 성분 풍부
· 수분 보충
참외
달콤한 한입으로 기분까지 상쾌!
수분과 칼륨이 풍부해 여름철 수분 보충에 도움이 됩니다.
· 수분 풍부
· 갈증 해소
콩국수
첫 젓가락에 "살겠다!"
단백질과 수분을 함께 보충해 여름철 체력 유지에 도움이 됩니다.
· 식물성 단백질
· 여름철 보양식
플레인 요거트
시원하고 가볍게!
단백질과 칼슘을 함께 보충할 수 있는 여름철 간식입니다.
· 단백질 공급
· 당이 적은 제품 권장
물
가장 확실한 여름 보약!
갈증을 느끼기 전에 조금씩 자주 마시는 것이 중요합니다.
· 가장 효과적인 수분 보충
· 탈수 예방
이것만 기억하세요!
· 음식이 체온을 직접 낮추는 것은 아닙니다.
· 충분한 수분과 영양 섭취는 체온 조절과 탈수 예방에 도움을 줍니다.
· 폭염에는 물을 자주 마시고, 수분이 풍부한 식품과 균형 잡힌 식사를 하는 것이 가장 중요합니다.