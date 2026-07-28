두산건설, ‘두산위브더제니스 대연’ 갤러리 개관 예정

1 0 두산위브더제니스 대연 투시도.

두산건설은 부산 남구 대연동 1756-9번지 일원에 들어서는 고급 주거 브랜드 아파트 '두산위브더제니스 대연'의 갤러리를 오는 31일 개관하고 본격적인 분양 일정에 돌입한다고 28일 밝혔다.해당 단지는 지하 5층~지상 최고 42층, 2개 동, 총 258가구 규모로 조성되며, 이 중 전용면적 59~84㎡ 176가구가 일반분양 물량이다.청약 일정은 오는 8월 10일 특별공급을 시작으로 11일 1순위 청약, 12일 2순위 청약 접수를 받는다. 당첨자 발표는 19일에 진행되며, 정당 계약은 31일부터 3일간 체결된다.부산지역 1순위 청약 자격은 청약통장 가입 기간 6개월 이상, 지역별·면적별 예치금을 충족한 만 19세 이상 부산광역시·울산광역시 및 경상남도 거주자라면 주택 소유 여부나 가구주 여부와 관계없이 신청할 수 있다.해당 단지에는 외관에 커튼월룩 입면 디자인 등을 적용할 계획이다. 수납공간도 갖췄다. 전용면적 59㎡ 타입은 4베이 설계와 드레스룸을 갖춰 공간 활용도를 높였다. 전용 84㎡ 타입은 드레스룸을 갖췄다. 84㎡A 타입은 4베이 맞통풍 구조와 알파룸을, 84㎡B 타입은 대형 팬트리를 적용했다. 입주민을 위한 커뮤니티 시설로는 휘트니스센터 등이 들어설 예정이다.입주민은 부산 지하철 2호선 못골역과 대연역을 도보로 이용할 수 있다. 수영로와 유엔평화로를 통해 부산 주요 도심으로 빠르게 이동할 수 있으며, 남구청, 못골시장, 경성대 상권 등을 이용할 수 있다. 우룡산공원, UN조각공원 등이 인접해 있다.대연초, 대연중, 대연고, 예문여고 등이 도보권 및 인근에 밀집해 있다. 남천동 학원가 접근성이 뛰어나며, 남구 도서관, 부경대, 경성대 등이 가깝다.