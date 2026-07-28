[사고]“보험산업 신성장 전략 진단”…아시아투데이 보험세미나 29일 개최

"금융당국 정책적 지원방안 모색"

보험세미나 포스터 최종 0

고령화와 저출산이 장기화되고 있는 상황에서 글로벌 경제상황 또한 보험산업의 성장에 부담이 되고 있습니다. 보험사들은 전통 보험업만으로는 지속 성장을 담보할 수 없는 상황에 이르게 됐습니다. 이에 새로운 성장동력 발굴에 나섰고, 헬스케어와 AI, 요양 등 다양한 영역으로 기회를 넓혀가고 있습니다.'전국 12대 종합일간지' 아시아투데이는 보험사들의 신성장 전략을 진단하는 동시에, 새로운 비즈니스 모델이 시장에 안착하기 위해 어떤 정책적 지원방안이 필요한지를 논의하는 자리를 마련했습니다.'성장 정체 보험산업, 신사업 현주소 및 금융당국의 지원방안'이라는 주제로 열리는 제3회 아시아투데이 보험세미나는 29일 서울여의도 국회의원회관 제9간담회의실에서 진행됩니다.이날 세미나에서는 삼성화재와 교보생명, 한화손해보험이 주력으로 추진하는 신사업에 대해 소개하고, 보험연구원 김석영 선임연구위원은 사회안전망으로서의 보험의 역할을 재조명할 예정입니다.또 보험사들이 신사업을 추진하는 과정에서 겪은 어려움과 금융당국의 정책적 역할에 대해 업계와 학계, 금융당국이 함께 논의를 진행할 계획입니다. 이번 세미나에서 도출된 정책 과제는 금융당국의 보험산업 정책 수립에 반영될 것으로 기대됩니다.