한국의美+감각적 미디어 연출...발길 닿는 곳마다 감성 포토존

롯데월드 아쿠아리움 신규 전시 '아쿠아 갤러리: 물빛정원'

'핑구' 만나는 여름 축제도 한창, 즐길거리 '가득'

[물빛정원 오픈] 참고자료 2_빛의 회랑 0 롯데월드 아쿠아리움 '아쿠아 갤러리: 물빛정원' 빛의 회랑 존. / 롯데월드 제공

[롯데월드 아쿠아리움] 빛과 물결이 만나는 감성 전시 아쿠아 갤러리 물빛정원 오픈 0 '아쿠아 갤러리: 물빛정원'. / 롯데월드 제공

[물빛정원 오픈] 참고자료 1_청해의 등불 존 0 '아쿠아 갤러리: 물빛정원' 청해의 등불 존. / 롯데월드 제공

[롯데월드 아쿠아리움] (4) 핑구(Pingu)와 함께 여름 축제 눗눗! 캡틴 핑구와 대항해 오픈_펭귄 생태설명회에 등장한 핑구 0 펭귄 생태설명회에 등장한 핑구. / 롯데월드 제공

한여름 무더위가 이어지면서 시원한 실내에서 색다른 경험을 즐길 수 있는 공간이 인기를 끌고 있다. 롯데월드 아쿠아리움은 한국 전통의 아름다움과 감각적인 미디어 연출을 접목한 신규 전시 공간으로 여름철 도심 피서객 맞이에 나섰다.롯데월드 아쿠아리움은 지하 2층 '해파리 존'을 리뉴얼한 신규 전시 공간 '아쿠아 갤러리: 물빛정원'(이하 물빛정원)을 지난 16일 정식 오픈해 운영 중이다. 한국의 미(美)에 현대적 감각의 조명을 더한 시각적 효과가 눈길을 사로잡는다.특히 '인생샷'을 남길 수 있는 촬영 명소가 전시 공간에 잇달아 펼쳐진다. 암전에 가까운 어둠에 다양한 형태의 수조와 조명 효과가 어우러져, 발걸음을 옮기는 곳마다 소셜미디어에 올리고 싶은 배경을 제공한다. 무엇보다 수조 안을 유유히 헤엄치는 3800여 마리 소형 담수어의 모습이 장관이다.전통 건축 양식 월문(月門)의 모습을 한 '여정의 문'을 지나면 물빛정원의 5개의 테마 존을 감상할 수 있다. 먼저 푸른 조명이 켜진 원기둥 수조가 일렬로 늘어선 '빛의 회랑'이 나온다. 세계문화유산인 종묘를 현대적으로 재해석한 공간으로, 웅장함과 몰입감이 돋보인다. 이어지는 '흐르는 강'은 조선시대 궁중 장식화 일월오봉도(日月五峯圖)의 파도 문양 수파문(水波紋)을 닮은 부드러운 곡선형 수조로 구성됐다. 보랏빛 등나무로 천장을 가득 채운 '꽃의 연회'와 전통 한지 등불로 연출한 '청해의 등불'에는 사방에 거울을 배치해 수조가 끝없이 이어지는 듯한 경관을 연출했다. '계절의 서가'에서는 조선시대 민화 책가도(冊架圖)를 차용해 사계절의 아름다움을 담은 전통 공예품과 담수어가 어우러진 풍경을 만나볼 수 있다.전시 외에 이색 디저트 등 다양한 즐길거리도 마련됐다. 지하 2층 메인수조 앞 '카페 디오션'에서는 블루 소다에 금붕어 모양의 우유 얼음을 띄운 시그니처 음료 '금붕어 큐브 소다'를 선보인다. 이번 전시와 해양 테마를 반영한 굿즈 라인업도 준비됐다. 지하 2층 동물병원 데스크에서는 '물고기 파우치 키링'과 '물고기 무드등' 만들기 키트를 찾아볼 수 있다. 지하 1층 상품샵 '아쿠아샵'과 지하 2층 '아쿠아 갤러리 상품카트'에서는 한국 전통 미학과 현대적인 감성을 입힌 키링, 뱃지, 에코백, 마그넷 등을 선보인다.물빛정원을 새로 조성한 롯데월드 아쿠아리움은 오는 8월 31일까지 여름 시즌 축제 '눗눗! 캡틴 핑구와 대항해'를 진행한다. 마린룩을 입은 핑구가 펭귄섬을 찾아가는 스토리를 따라 극지 탐험을 즐길 수 있다. 웰컴존부터 선장 복장을 한 2.5m 높이의 대형 핑구가 방문객을 반긴다. 카피바라 수조는 카피바라를 마주한 핑구와 핑가의 모습을 연출해 눈길을 끈다. 지도형 스탬프북을 활용한 스탬프투어에 참여해보는 것도 재미다. 미션을 따라 이동하면 극지방존의 펭귄섬에 도착한다. 펭귄 수조에서는 핑구의 모티프가 된 실제 펭귄을 가까이서 관찰할 수 있다. 극지방존은 오로라와 별, 이글루, 섬에 정박한 핑구호 등으로 꾸며져 인증샷 장소로도 인기를 끌고 있다. 이곳에서 열리는 펭귄 생태설명회에는 핑구가 깜짝 출연한다.주말과 공휴일에는 핑구, 핑가와 만나는 포토타임이 진행된다. 아이들이 참여하기 좋은 '펭귄섬 길찾기 지도 놀이' 공간도 마련됐다. 8월 14일 말복에는 카피바라, 수달, 바다사자, 바다거북이 각자에게 맞는 여름 특식을 맛보는 '삼복 더위 극뽁 프로젝트'가 열린다. 8월 17일까지 매일 오후 1시 30분에는 상어 코스튬을 착용한 아쿠아리스트의 핸드쇼도 펼쳐진다.