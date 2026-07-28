서울시, 도봉구 방학동 638·641 일대 신통기획 확정…2800가구 조성

방학동 배치도(세대수 기입) 0 서울시 도봉구 방학동 638· 641 일대 주택정비형 재개발사업 신속통합기획 배치도.

서울시는 도봉구 방학동 638· 641 일대 주택정비형 재개발사업 신속통합기획을 확정했다고 28일 밝혔다.그동안 북한산 주변 고도지구와 연접해 높이제한으로 개발에 어려움을 겪었던 노후 저층주거지는 최고 35층, 약 2800가구 규모의 단지로 변화할 전망이다.방학동 638·641 일대는 도봉산 자락에 면한 제2종 일반주거지역으로 2021년부터 재개발사업을 추진했으나, 경관적 높이 제약으로 인한 사업 실현성 우려, 적정 사업 규모에 대한 주민 간 합의 지연 등으로 개발에 어려움을 겪었다.대상지는 2021년 신속통합기획 후보지 공모에서 하나의 구역으로 개발을 추진했으나, 사업 실현성을 고려해 2025년 638일대와 641일대 두 개 구역으로 사업 규모를 조정해 신속통합기획 후보지로 최종 선정됐다.시는 두 개 구역이 각각의 사업 주체로 개발되더라도 경관, 기반시설, 보행 등이 서로 연계될 수 있도록 통합적 계획을 수립하고, 용도지역을 제2종에서 3종으로 2단계 상향, 최고 35층까지 높이를 완화했다.시는 두 개 구역을 통합적으로 계획해 동북4산(북한산·도봉산·수락산·불암산)으로 이어지는 통경축과 공공보행통로를 연계한다. 용도지역을 제2종에서 제3종으로 상향해 용적률 270% 이상을 확보하고, 특별건축구역 특례를 적용해 경계부 동 높이를 완화함으로써 최고 35층 규모의 계획이 가능하도록 했다.단지 간 경계도로 구간에는 특별건축구역 특례를 적용해 높이 및 동 간 거리 기준을 완화함으로써, 건축물 높이를 약 5개 층 높였다. 이와 함께 남향 가구 비율도 약 90%에서 100% 수준으로 높아졌다.동북4산을 조망할 수 있도록 주동을 배치하고, 단지 곳곳에 공원과 열린마당을 조성한다. 공공청사와 사회복지시설 주변에는 공원을 배치하고, 단지 초입부에는 열린마당을 조성한다.우이신설선 방학역 연장에 따른 지역 여건 변화를 반영해 도당로변에는 연도형 상가를 배치하고, 도봉산과 맞닿은 시루봉로변에는 높이를 단계적으로 조정해 주변과 조화를 이루도록 한다.특히 방학동 641 일대는 고령자 맞춤형 돌봄서비스 제공을 위한 실버케어센터를 계획해 고령친화 주거환경 조성과 지역사회 돌봄 기반 확충에 기여할 예정이다.