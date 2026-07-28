中, 日 제국주의 시대 유기화학무기 처리 현장 점검

처리 속도 제고 촉구

외교부 아주사장 현장 시찰

류진쑹 0 일본 제국주의 시대 유기화학무기 처리 현장을 점검하는 류진쑹 중국 아주사 사장(가운데). 일본에 처리 속도 제고를 촉구했다./펑파이신원(澎湃新聞).

중국이 일본 제국주의 시대 군대가 자국에 남긴 화학무기 처리 현장을 점검하고 일본 측에 인력·재원의 투입 확대와 처리 속도 제고를 촉구했다.양국 관계에 밝은 베이징 외교 소식통들의 28일 전언에 따르면 류진쑹(劉勁松) 아주사(국) 사장은 26일 지린(吉林)성 둔화(敦化)시 하얼바링(哈爾巴嶺)에 소재한 일본 화학무기 처리 작업 현장을 방문해 화학무기 발굴·회수와 폐기 작업 진행 상황을 점검하고 안전관리 실태를 확인했다. 이어 일본 측 현장 책임자 및 주요 관계자들과 면담한 자리에서 "일본이 중국 침략전쟁 기간 저지른 심각한 범죄의 산물이 바로 일본이 남긴 화학무기"라면서 "일본은 국제협약과 양자협정에 따른 의무를 성실히 이행해야 한다"고 주장했다.또 "일본 측은 중국에 화학무기 매설 관련 정보를 효과적으로 제공해야 한다. 동시에 전 과정에 걸쳐 인력과 재원 투입을 확대해 처리 속도를 높여야 한다"면서 "가능한 한 조속히 화학무기로 인한 피해를 완전히 제거해 중국 국민에게 깨끗한 국토를 돌려줘야 한다"고도 촉구했다.이에 일본 측은 중국의 우려를 매우 중시하고 있다는 입장을 밝혔다. 더불어 안전하고 효율적으로 유기화학무기 처리 작업을 추진하겠다는 의지도 피력했다.류 사장 일행은 지난 25일에는 헤이룽장(黑龍江)성 치치하얼(齊齊哈爾)시도 방문, 시 박물관 내 일본군 침략 범죄 증거 전시를 둘러본 후 일본군 516부대 옛 부지를 시찰했다.현지 소식통들에 따르면 하얼바링 일대에는 일본군이 방치한 유기화학무기 33만기 이상이 매설된 것으로 추정되고 있다. 이들 화학무기로 현지 주민 약 2000여명이 다친 것으로 알려지고도 있다. 이 때문에 중일 양국은 2014년 12월부터 하얼바링 지역에서 화학무기 폐기 작업을 본격적으로 시작했다. 그러나 현재까지 이 지역에서 폐기된 화학무기 규모는 공개되지 않았다.양국은 당초 2022년까지 폐기 작업을 완료한다는 목표를 세운 바 있다. 그러나 기술적·환경적 문제 등으로 작업이 지연된 탓에 아직 마무리되지 않은 상태로 남아 있다.