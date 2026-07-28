교원투어, ‘스튜디오시티 인 마카오’ 상품 출시

[교원투어_사진자료] 마카오 야경 이미지 1 0 마카오 야경. /교원투어

교원투어 여행이지가 에어마카오와 협업을 통해 '스튜디오시티 인(in) 마카오' 여행 상품을 선보인다.28일 교원투어에 따르면 이번 상품은 단거리 해외여행 수요 증가 흐름에 맞춰 에어마카오의 인천~마카오 직항 노선을 활용한 세미 패키지·자유여행 상품이다. 에어마카오는 마카오 국적 항공사이자 대형항공사(FSC)다.대표 상품인 '마카오 세미 패키지 4일'은 노팁·노옵션·노쇼핑 구성됐다. 전 일정 5성급 복합 리조트 '스튜디오 시티'에서 숙박하며 실외 수영장 무료 이용 혜택도 제공한다. 오는 11월 1일까지 리조트 내에서 디즈니 캐릭터를 테마로 한 콘텐츠가 전시돼 자녀를 동반한 가족 여행객에게 다양한 즐길 거리를 제공한다.관광 일정도 성 바울 성당, 성 도미니크 성당, 세나도 광장, 코타이 스트립, 윈 팰리스 분수쇼 등으로 구성됐다. 3일차에는 전일 자유 일정 구성으로 취향에 맞게 개별 일정을 보낼 수 있다.교원투어는 해당 상품 예약 고객에게 마카오 대표 간식인 에그타르트를 비롯해 밀크티, 에코백 등 다양한 현지 특전을 제공한다.이와 함께 자유여행객을 위한 '마카오 에어텔 4일' 상품도 준비했다. 에어마카오 왕복 항공권과 스튜디오 시티 숙박, 여행자 보험이 포함된 구성으로 합리적인 가격에 마카오 자유여행을 즐길 수 있다.교원투어 관계자는 "마카오는 짧은 일정으로도 이국적인 분위기와 즐길 거리를 다양하게 경험할 수 있는 여행지로 젊은층과 가족 단위 여행객을 중심으로 수요가 늘고 있다"며 "앞으로도 항공사와의 협업을 통해 고객 선택의 폭을 넓히고 차별화된 상품을 지속적으로 선보일 계획"이라고 말했다.