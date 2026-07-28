닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의학

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램

Advertisements

정치 국방

합참의장, 인도 국방총장과 군사교류협력 방안 논의

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260728010010394

글자크기

닫기

이한솔 기자

승인 : 2026. 07. 28. 17:14

구글 검색 선호 출처 추가 Google 검색에서 아시아투데이 기사를 더 자주 볼 수 있습니다.

Advertisements

Advertisements

인태 안보정세 인식 공유·국제사회 긴밀한 협력과 공조 중요성 공감
[사진] 7월 28일, 진영승 합참의장이 라자 수브라마니 인도 국방총장과 공조통화를 하고 있다
진영승 합참의장이 28일 라자 수브라마니 인도 국방총장과 공조통화를 하고 있다. /합참
진영승 합동참모의장이 28일 인도 국방총장과 공식 통화를 갖고 양국 군사교류협력 발전방안과 한반도 포함 역내 안보정세에 대해 논의했다.

이날 진 의장은 최근 취임한 인도 국방총장 라자 수브라마니(Gen. Raja Suvramani) 육군 대장과 통화했다. 이번 통화는 양국 군 전략적 소통 강화와 미래지향적인 군사교류협력을 발전시키기 위해 마련됐다.

진 의장은 먼저 수브라마니 국방총장의 취임을 축하하면서 6·25전쟁 당시 인도가 의료지원단을 파견하는 등 대한민국을 위해 보여준 헌신과 기여에 깊은 사의를 표했다. 이어 이 같은 역사적 신뢰와 우호를 바탕으로 양국 군사교류협력을 더 발전시켜 나가길 기대한다고 전했다.

양측은 최근 한반도를 비롯한 인도·태평양 지역 안보정세에 대한 인식을 공유하고 북한의 핵·미사일 위협을 포함한 역내 안보환경 불확실성 증대 상황에서 국제사회의 긴밀한 협력과 공조가 중요하다는 데 공감했다.

또 양측은 그간 추진해온 군사교육·인적교류·해양안보협력과 K-9자주포를 비롯한 방산협력 등 실질적인 협력성과를 높이 평가했다. 이와 더불어 올해 2월 인도가 주관한 다국적 연합 해상훈련 '밀란(MILAN)'에 대한민국 해군이 참가한 것을 계기로 양국 해군간 상호운용성과 협력이 강화됐다는 데 의견을 같이했다.

양측은 이번 공초통화를 계기로 양국 군의 신뢰와 우의를 더욱 공고히하고 다양한 분야로 협력 폭을 넓혀가기로 했다고 합참은 전했다.
이한솔 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기