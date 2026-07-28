BYC, 女 ‘보디드라이’ 4종 출시…“여름 패션 아이템”

BYC 보디드라이 신제품_2 0 BYC 보디드라이 신제품. /BYC

BYC는 냉감 기능성 원단으로 제작한 여성용 '보디드라이' 상하의 4종을 출시했다고 28일 밝혔다.'보디드라이-내추럴쿨링보트넥나시'는 가볍고 시원한 기능성 원단으로 제작된 쿨링 제품이다. 우수한 신축성으로 활동이 편안하고 답답함 없이 넓게 펼쳐지는 보트넥 디자인이 단독 착용은 물론 다양한 스타일링에 활용하기 좋은 것이 특징이다.'보디드라이-내추럴쿨링여반팔티'는 가볍고 부드러운 촉감으로 편안하게 착용할 수 있는 반팔 티셔츠다. 신축성 좋은 소재를 사용해 움직임이 많은 상황에서도 부담 없이 입을 수 있고 깔끔한 디자인으로 데일리웨어로 활용하기 좋다.'보디드라이-내추럴쿨링4부여팬츠'는 통기성 좋은 기능성 원단으로 제작됐다. 몸에 달라붙지 않는 실루엣으로 일상은 물론 다양한 야외 활동 시에도 편안하고 허리 밴딩과 사이드 포켓을 적용해 실용적이다. 부담없는 4부 기장으로 다리 라인을 더욱 슬림하게 연출할 수 있다.'보디드라이-내추럴쿨링여슬랙스'는 툭 떨어지는 일자핏과 롱한 기장으로 다리가 길어 보이는 실루엣을 완성한다. 시원하게 입기 좋은 데일리 팬츠로 다양한 상의와 매치하기 좋고 휴가철은 물론 출근룩과 일상복으로도 활용할 수 있다.신제품 4종은 브랜드 공식 스마트스토어를 비롯해 BYC 온·오프라인 판매처에서 구매할 수 있다.BYC 관계자는 "여름 휴가철에 맞춰 시원한 착용감과 편안한 활동성을 동시에 고려해 기획한 제품"이라며 "휴양지에서는 물론 일상에서도 다양하게 활용할 수 있는 여름 패션 아이템이 될 것"이라고 말했다.