천주교 WYD대회 개최 앞두고 가속도...가톨릭문화박람회 등 개최

문화박람회, 상설 홍보관 등 준비...국제적 협력 체계도 강화

ⓒ2027 서울 세계청년대회 조직위원회 24_0728_WYD 발대식 및 발대미사 0 천주교 2027 서울 세계청년대회(WYD) 발대식 모습./제공=천주교 서울대교구

ⓒ2027 서울 세계청년대회 조직위원회 26_0120_로고조형물축복식 0 WYD 상징물에 축복하는 천주교 서울대교구장인 정순택 조직위원장./제공=천주교 서울대교구

전 세계 가톨릭 청년 수십만명이 참가하는 2027 서울 세계청년대회(WYD)가 개최 1년을 앞두고 속도를 내고 있다.서울 WYD 조직위원회는 지난 3년간 구축해 온 개최 기반을 바탕으로 올해 하반기 공식 주제 발표를 비롯해 제2차 국제준비회의, 참가자 등록시스템 오픈 등 주요 일정을 차례로 추진한다고 28일 밝혔다.아시아에서는 두 번째이자 비그리스도교 국가에서는 최초로 열리는 이번 대회는 내년 8월 3일부터 8일까지 서울에서 열린다.본대회에 앞서 내년 7월 29일부터 8월 2일까지 청년들은 전국 15개 교구에서 진행되는 교구대회에 참여한 뒤 서울로 이동해 교황과 함께하는 본대회에 참여하게 된다.WYD 조직위는 "국제협력, 순례자 지원, 행사 운영, 숙박, 교통, 안전, 문화행사, 홍보 등 전 분야에서 세부 실행계획을 구체화하며 교황청의 지침을 바탕으로 대회가 성공적으로 개최될 수 있도록 준비하고 있다"고 밝혔다.지난 3월 '국제문화행사 지원법'이 국회를 통과한 데 이어 6월 서울시와 서울시교육청의 지원 조례안이 가결됐다.조직위는 다음 달 3일 개막 D-365를 기념해 공식 유튜브 채널을 통해 서울 WYD 공식 주제가를 처음 공개한다. 전 세계 공모를 거쳐 최종 선정된 주제가는 한국인 작곡가 김지윤의 'Confidite, Ego Vici Mundum(용기를 내어라, 내가 세상을 이겼다)'이다.같은 날 프란치스코 교황의 생태 회칙 '찬미받으소서'의 정신을 실천하는 '온숨캠페인 글로벌 나무심기 운동'도 시작한다. 전 세계 참가자들이 자국에서 나무를 심고 이를 온라인으로 공유하는 글로벌 생태 프로젝트다.다음 달 8일부터 9일까지는 덕수궁 돌담길 일대에서 '2026 가톨릭 문화박람회'가 열린다. 수도회와 신심단체를 소개하는 공간을 비롯해 보케이션 카페, 고해성사를 위한 화해공원 등을 마련해 시민들과 함께하는 환대의 장으로 꾸민다.다음 달 중순부터는 명동대성당 갤러리 1898 광장에 체험형 상설 홍보관 '왔어? 갈게! - 이미 시작된 순례'가 문을 연다.국제적 협력 체계도 강화한다. 오는 9월 14일부터 17일까지 인천 영종도 네스트호텔에서 '제2차 국제준비회의'가 열린다. 회의에는 세계 각국 주교회의 청소년사목 담당자 250여 명이 참석해 준비 현황을 공유하고, K-Culture Night와 DID EXPO 등 프로그램도 진행한다.오는 10월에는 순례자 공식 등록시스템이 오픈된다. 참가자들은 체류 일정과 프로그램에 따라 숙박·식사·교통·보험 등이 포함된 11종의 순례자 패키지 가운데 하나를 선택해 신청할 수 있다. 조직위는 순례자 전용 앱과 교통·소비에 모두 사용할 수 있는 전용 선불카드도 도입할 계획이다.서울대교구 내 230여 개 본당에서는 신자 가정을 대상으로 '홈스테이' 모집을 진행하고 있다. 서울시 내 공공시설을 활용하는 방안도 함께 검토한다.조직위는 신설한 위기관리센터를 통해 안전과 의료 분야를 원스톱으로 관리한다. 다국어 콜센터를 운영하고, 가톨릭중앙의료원(CMC)을 중심으로 통합의료지휘본부를 구축해 응급상황에 대응할 계획이다.센터 봉사자 1만 명과 본당 봉사자 2만 명 등 총 3만 명의 봉사자를 단계적으로 모집해 양성한다.천주교 서울대교구장인 정순택 조직위원장은 "남은 1년은 전 세계 청년들을 맞이하기 위한 준비를 완성하는 시간"이라며 "세계청년대회가 청년들에게 희망을 전하고, 대한민국과 서울의 따뜻한 환대와 연대를 보여주는 축제가 될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.