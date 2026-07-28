KCC, 연말까지 정품 인증 마크 확인 이벤트 진행

이맥스 클럽 홈페이지를 통해 진행중인 KCC 정품 인증 캠페인_1 1

KCC는 올해 연말까지 O2O(온라인 투 오프라인) 기반 창호 전문 플랫폼 '이맥스 클럽' 홈페이지를 통한 고객 참여형 이벤트 'KCC 창호 프레임 속 정품 인증 마크를 찾아주세요'를 진행한다고 28일 밝혔다.이번 이벤트는 KCC 창호 시공을 완료한 고객이 창호 프레임에 부착된 정품 인증 마크를 촬영한 사진과 사용 후기를 이맥스 클럽 홈페이지에 등록하는 방식으로 진행된다.참여 고객 전원에게 네이버페이 포인트 5000원권을 선물하고 충실한 사용 후기와 정품 인증 마크 사진을 통해 우수 콘텐츠로 채택된 고객에게는 신세계상품권 10만원권을 추가 증정한다.KCC가 이번 이벤트를 진행하는 것은 정품 창호에 대한 고객 인지도와 신뢰도를 높이는 한편 실제 시공 사례와 사용 경험을 공유할 수 있도록 함으로써 창호 시공을 고민하는 고객들에게 다양한 정보를 제공하기 위함이다.실제로 KCC는 고객 신뢰 구축을 위해 KCC 창호에 정품 인증 마크를 부착함으로써 고객이 안심하고 KCC 창호를 선택할 수 있도록 하고 있다.KCC 관계자는 "창호는 주거 공간의 단열성과 기밀성, 안전성 등에 영향을 미치는 중요한 건자재인 만큼 정품 제품 선택이 중요하다"며 "이번 이벤트를 통해 고객들이 KCC 창호의 정품 여부를 손쉽게 확인하고 다양한 혜택도 누릴 수 있기를 기대한다"고 말했다.