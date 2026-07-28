[새책] 스포츠정책 연구, 실질적 종합 참고서

박재우 교수 '스포츠정책학: 이론과 분석, 그리고 실제' 출간

KakaoTalk_20260728_165537165_02 0 '스포츠정책학: 이론과 분석, 그리고 실제'. / 레인보우북스 제공

KakaoTalk_20260728_165537165_01 0 박재우 한양대학교 ERICA 스포츠과학부 교수. / 레인보우북스 제공

박재우 한양대학교 ERICA 스포츠과학부 교수가 학술서 '스포츠정책학: 이론과 분석, 그리고 실제'(Sport Policy: Theory, Analysis, and Practice)를 출간했다.'스포츠정책학: 이론과 분석, 그리고 실제'는 스포츠정책의 이론과 분석, 그리고 정책 사례를 종합적으로 담아낸 책이다. 스포츠정책을 학문적으로 탐구하고 연구하고자 하는 대학(원)생과 연구자, 스포츠행정 및 정책 실무자들에게 스포츠정책의 이론적 토대와 분석적 관점을 제공하기 위해 집필됐다. 특히 정책학의 주요 이론을 스포츠 분야에 체계적으로 접목하고, 실제 정책 사례와 현장 경험을 함께 담아 이론과 실무를 연결하는 데 중점을 뒀다.박 교수는 박사과정에서 연구한 스포츠정책학의 이론적 기반을 바탕으로 오랜 기간 대학에서 스포츠정책 관련 강의와 연구를 수행해 왔다. 또 문화체육관광부, 국민체육진흥공단, 대한체육회, 한국스포츠과학원 등 주요 스포츠정책 기관에서 자문위원과 평가위원으로 활동했다. 이를 통해 축적한 정책 경험과 실무 지식을 이번 저서에 담아냈다.책은 총 5부 13장으로 구성됐다. 제1부에서는 스포츠정책학의 개념과 정책분석의 기초를 체계적으로 정립한다. 제2부에서는 정책과정, 정책내용, 정책도구(수단), 정책성과 평가, 정책환경 등 다양한 정책분석 이론을 스포츠 분야에 적용해 설명한다. 제3부에서는 스포츠정책 비교연구와 정책학습·정책전이 등 정책연구 방법론을 제시한다. 제4부에서는 정책불응과 스포츠조직의 굿 거버넌스 등 스포츠정책의 주요 이슈를 심층적으로 조명한다. 마지막으로 제5부에서는 스포츠정책의 법적 기반과 전달체계, 역대 정부의 스포츠정책 기조와 변화, 정책 방향을 종합적으로 분석한다.박 교수는 "스포츠는 국가 경쟁력과 국민의 삶의 질을 높이는 중요한 공공정책 영역으로 자리매김하고 있지만, 스포츠정책을 체계적으로 다룬 학술서는 아직 많지 않다"며 "이 책이 스포츠정책을 연구하는 학생과 연구자는 물론, 정책 입안자와 스포츠 현장의 실무자들에게도 이론과 실제를 연결하는 길잡이가 되기를 바란다"고 말했다.