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주식회사 강한사람들, 데이터 기반 ‘온라인 평판·소비자 후기 분석’ 확대

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장안나 기자

승인 : 2026. 07. 29. 15:19

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주식회사 강한사람들 



온라인 마케팅 기업 주식회사 강한사람들이 기업의 온라인 평판과 소비자 후기를 분석하는 서비스를 운영하고 있다고 29일 밝혔다.


회사에 따르면 해당 서비스는 온라인 커뮤니티, 네이버 카페, 블로그, SNS, 언론 기사 등 다양한 채널에서 축적되는 브랜드 관련 데이터를 분석해 기업의 마케팅 전략 수립을 지원하는 것이 특징이다.


분석 항목에는 브랜드 언급량, 주요 키워드, 소비자 후기, 온라인 평판, 경쟁 브랜드 반응 등이 포함된다. 회사는 이를 바탕으로 병원, 뷰티, 프랜차이즈, 식품, 교육, 커머스, 지역 서비스 등 업종별 특성에 맞는 콘텐츠 전략과 마케팅 방향을 제시한다고 설명했다.


강한사람들은 최근 소비자들이 기업의 광고보다 실제 이용자의 후기와 경험을 참고해 제품이나 서비스를 선택하는 경향이 확대되고 있으며, AI 기반 검색 서비스의 확산으로 온라인에 축적된 정보의 신뢰성과 품질 관리의 중요성도 커지고 있다고 분석했다.


이에 따라 소비자 후기와 온라인 데이터를 체계적으로 분석해 브랜드 신뢰도를 관리하고 소비자가 필요로 하는 정보를 지속적으로 제공하는 콘텐츠 전략이 중요해지고 있다는 것이 회사 측 설명이다.


회사는 기존 온라인 마케팅 운영 경험을 바탕으로 소비자의 주요 관심사와 반복적으로 언급되는 의견을 분석해 기업의 브랜드 운영과 마케팅 전략 수립에 활용할 수 있도록 서비스를 지속적으로 고도화할 계획이다.


강한사람들 관계자는 "소비자 후기는 브랜드 선택 과정에서 중요한 정보로 활용되고 있다"며 "브랜드 언급량과 온라인 평판, 소비자 의견 등을 분석해 기업이 소비자에게 필요한 정보를 효과적으로 전달할 수 있도록 지원하고 있다"고 말했다.


이어 "생성형 AI 검색 환경에서는 온라인에 축적되는 정보의 신뢰성과 품질 관리가 더욱 중요해지고 있다"며 "소비자 후기와 온라인 데이터를 기반으로 한 콘텐츠 전략과 온라인 평판 관리 서비스를 지속적으로 강화해 나갈 계획"이라고 덧붙였다. 

장안나 기자

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