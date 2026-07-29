코스피·코스닥 동반 급락에 매도 사이드카 발동…선물 5~6%↓

코스피 10시55분·코스닥 10시56분 발동

프로그램매매 매도호가 5분간 효력 정지

clip20260729111634 0 29일 서울 하나은행 본점 딜링룸에 코스피와 코스닥 지수가 표시되고 있다./연합뉴스.

국내 증시가 급락하면서 유가증권시장과 코스닥시장에서 매도 사이드카가 잇따라 발동됐다.29일 한국거래소에 따르면 유가증권시장에서는 이날 오전 10시55분 매도 사이드카가 발동됐다. 코스피200을 기초자산으로 하는 선물 가운데 직전 거래일 거래량이 가장 많았던 미니 코스피200 선물 가격이 기준가격보다 5% 이상 하락한 상태로 1분간 지속된 데 따른 조치다.미니 코스피200 선물은 기준가격 952.96포인트에서 오전 10시55분7초 903.80포인트로 5.15% 하락했다. 거래소는 발동 시점부터 5분간 프로그램매매 매도호가의 효력을 정지한 뒤 자동으로 해제했다. 당시 유가증권시장 프로그램매매는 4216억원 순매수를 기록했다.코스닥시장에서도 1분 뒤인 오전 10시56분 매도 사이드카가 발동됐다. 코스닥150 선물 가격이 전일보다 6% 이상 하락하고 코스닥150 지수도 3% 이상 떨어진 상태가 1분간 이어지면서 발동 요건을 충족했다.코스닥150 선물은 전일 종가 1195.50포인트에서 1121.20포인트로 6.21% 하락했다. 같은 시각 코스닥150 지수는 1190.37포인트에서 1115.32포인트로 6.30% 떨어졌다.이에 따라 코스닥시장에서도 프로그램매매 매도호가의 효력이 5분간 정지됐다. 오전 10시56분 기준 코스닥시장 프로그램매매는 658억원 순매수였다.이날 발동을 포함해 올해 유가증권시장 사이드카 발동 횟수는 모두 43회로 늘었다. 매도 사이드카가 23회, 매수 사이드카가 20회 발동됐다.코스닥시장에서는 올해 들어 27번째 사이드카가 발동됐다. 매수 사이드카는 14회, 매도 사이드카는 13회다. 양 시장의 올해 사이드카 발동 횟수를 합하면 70회에 달한다.