동화일렉트로라이트, 美 테니시 공장 첫 제품 출하 마무리

사진_동화일렉트로라이트, 미국 테네시 생산기지 양산 시작_01(임직원) 0 동화일렉트로라이트 테네시 생산기지 임직원들이 완공 후 첫 제품 출하 기념촬영을 하고 있다. /동화기업

동화일렉트로라이트가 미국 테네시 공장 본격 양산에 돌입한 가운데 첫 제품 출하를 마무리했다.29일 동화기업에 따르면 해당 제품은 글로벌 배터리 제조사의 에너지저장장치(ESS)에 탑재되는 것으로 현지에 위치한 고객사 공장으로 공급됐다. 양산 규모 등 구체적인 내용은 공개하지 않았다.이로써 동화일렉트로라이트는 북미 공급망 현지화를 실현하게 됐다. 액체 상태인 전해액은 고체 소재와 비교해 유통기한이 짧아 현지 조달이 매우 중요하다. 동화일렉트로라이트는 첫 출하를 계기로 고객사가 원하는 시점에 제품을 적시 공급할 수 있음을 입증하게 됐다.제조 이력·이물질 관리 등 글로벌 고객사의 엄격한 생산 기준을 충족하며 품질 경쟁력도 인정을 받았다. 자동화 생산 시스템을 도입해 고품질의 전해액을 안정적이며 효율적으로 양산할 수 있는 제조 역량까지 확보했다.미국 현지 생산 보조금 수령 요건도 갖출 전망이다. 현재 동화일렉트로라이트는 글로벌 규제 대응을 위해 핵심 원재료의 공급망 다변화 등 속도를 내고 있다.김형남 동화일렉트로라이트 영업본부장은 "이번 테네시 공장의 첫 제품 출하는 당사만의 철저한 품질 관리 시스템과 안정적인 현지 공급 역량이 바탕이 돼 이뤄낸 매우 뜻깊은 결실"이라며 "현지 고객사와의 전략적 교류를 더욱 단단히 하고 시장 점유를 빠르게 확대해 글로벌 소재사로 발돋움할 것"이라고 말했다.한편, 지난해 완공된 테네시 생산기지는 연간 8만6000톤의 생산 능력을 갖추고 있다.