교원라이프 전환 서비스 이용 급증…역대 최대 기록 전망

[교원_보도사진] 교원라이프 2026년 상반기 전환 서비스 이용 실적 이미지 1

교원라이프의 올해 상반기 전환 서비스 이용 실적이 전년 동기 대비 137% 증가한 것으로 나타났다.29일 교원라이프에 따르면 올해 상반기 실적만으로도 2024년 연간 실적에 비해 26% 웃돌았으며 지난해 연간 실적의 75%를 달성했다. 현재와 같은 추세가 이어질 경우 올해 연간 실적은 지난해를 넘어 역대 최대치를 기록할 것으로 기대된다.전환 서비스는 고객이 가입한 상조 상품의 납입금을 장례 대신 여행, 헬스케어, 웨딩·결혼정보 등 다양한 라이프케어 서비스로 전환해 이용할 수 있는 서비스다.이번 실적 상승은 그룹 내 여행사업을 담당하는 교원투어와 연계한 여행 전환 서비스 이용 확대가 견인했다.올 상반기 여행 전환 서비스 이용 실적은 전년 동기 대비 169% 증가했다. 고객이 가입한 상조 상품의 납입금을 장례 대신 여행에 활용하는 수요가 크게 늘어난 결과다.이 같은 증가세에 힘입어 여행은 전체 전환 서비스 이용 실적의 64%를 차지하며 가장 높은 비중을 기록했다. 이어, 헬스케어(18%), 웨딩·결혼정보(13%), 기타 서비스(5%)가 뒤를 이었다.교원라이프의 전환 서비스 이용 실적은 매년 꾸준한 성장세를 이어가고 있다. 연간 기준 전년 대비 증가율은 2023년 122%, 2024년 80%, 2025년 67%를 기록했다.교원라이프 관계자는 "앞으로도 그룹 및 제휴사와의 시너지를 적극 활용해 고객의 생애주기에 맞춘 다양한 라이프케어 서비스를 넓혀 나가며, 평생 함께하는 라이프케어 파트너로 자리매김하겠다"고 말했다.