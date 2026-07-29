닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의학

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램

Advertisements

중기벤처 중소

교원라이프 전환 서비스 이용 급증…역대 최대 기록 전망

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260729010010751

글자크기

닫기

이철현 기자

승인 : 2026. 07. 29. 13:54

구글 검색 선호 출처 추가 Google 검색에서 아시아투데이 기사를 더 자주 볼 수 있습니다.

Advertisements

Advertisements

[교원_보도사진] 교원라이프 2026년 상반기 전환 서비스 이용 실적 이미지
교원라이프의 올해 상반기 전환 서비스 이용 실적이 전년 동기 대비 137% 증가한 것으로 나타났다.

29일 교원라이프에 따르면 올해 상반기 실적만으로도 2024년 연간 실적에 비해 26% 웃돌았으며 지난해 연간 실적의 75%를 달성했다. 현재와 같은 추세가 이어질 경우 올해 연간 실적은 지난해를 넘어 역대 최대치를 기록할 것으로 기대된다.

전환 서비스는 고객이 가입한 상조 상품의 납입금을 장례 대신 여행, 헬스케어, 웨딩·결혼정보 등 다양한 라이프케어 서비스로 전환해 이용할 수 있는 서비스다.

이번 실적 상승은 그룹 내 여행사업을 담당하는 교원투어와 연계한 여행 전환 서비스 이용 확대가 견인했다.

올 상반기 여행 전환 서비스 이용 실적은 전년 동기 대비 169% 증가했다. 고객이 가입한 상조 상품의 납입금을 장례 대신 여행에 활용하는 수요가 크게 늘어난 결과다.

이 같은 증가세에 힘입어 여행은 전체 전환 서비스 이용 실적의 64%를 차지하며 가장 높은 비중을 기록했다. 이어, 헬스케어(18%), 웨딩·결혼정보(13%), 기타 서비스(5%)가 뒤를 이었다.

교원라이프의 전환 서비스 이용 실적은 매년 꾸준한 성장세를 이어가고 있다. 연간 기준 전년 대비 증가율은 2023년 122%, 2024년 80%, 2025년 67%를 기록했다.

교원라이프 관계자는 "앞으로도 그룹 및 제휴사와의 시너지를 적극 활용해 고객의 생애주기에 맞춘 다양한 라이프케어 서비스를 넓혀 나가며, 평생 함께하는 라이프케어 파트너로 자리매김하겠다"고 말했다.
이철현 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

Advertisements

많이 본 뉴스

트럼프, 회담 전 불쾌감...네타냐후, 회담 뒤 “역대 최고”…이란 공조 봉합

미국은 중국 로봇 막고 중국은 DUV 양산…AI 공급망 전쟁에 증시 10% 충격

[단독]계룡대 가혹행위 파동 확산, 피해자 떠나자 가해자 원복됐다

[日 구마모토 강진] 지반 84㎝이동·14만가구 단수…택배·우편 멈춰 도시기능 마비

[2보] SK하이닉스, 5개 분기 연속 사상 최대 영업익 기록…상반기 매출 132조

[日 구마모토 강진] 다카이치 “사망자 13명 확인…시간과의 싸움”

[日 구마모토 강진] 2명사망·3명심폐정지…이온몰·제지공장19명 생사불명

지금 뜨는 뉴스

강남은 신라면, 용산은 짜파게티…우리동네 최애 라면은?

국민 56% “핵심지 가격 상승세…하반기 집값 오를 것”

토마토 넣으면 안된다고?…냉장 보관하면 안되는 음식들

“갤Z8 예상보다 얇고 가벼워”… 벌써 물밑지원금 경쟁 치열

비용·흥행 리스크에… 인기게임 ‘방치형 RPG’로 속속 부활