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HD건설기계, 2분기 영업익 2489억원…전년比 92% ↑

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김소영 기자

승인 : 2026. 07. 29. 14:20

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HD건설기계 CI. /HD건설기계
HD건설기계가 글로벌 건설기계 시장 회복과 수익성 중심의 판매 전략에 힘입어 통합법인 출범 이후 처음으로 두 자릿수 영업이익률을 기록했다.

29일 HD건설기계는 2분기 매출 2조 4342억원, 영업이익이 2489억원을 기록했다고 밝혔다. 전년 동기 대비 매출은 18.2%, 영업이익은 92% 증가했다. 영업이익률은 10.2%로 통합법인 출범 이후 분기 기준 처음으로 두 자릿수를 달성했다.

HD건설기계는 HD현대건설기계와 HD현대인프라코어가 합병해 지난 1월 출범한 법인으로, 이번 매출·영업이익 증가율은 합병을 가정해 산출한 값이다.

사업 부문별로 보면 건설기계 부문이 외형 성장과 수익성 개선을 동시에 이끌었다.

건설기계 부문 매출은 전년 대비 22% 증가한 2조 182억원을 냈고, 영업이익률은 지난해 4.6%에서 올해 9.9%로 크게 개선됐다. 지난해 선보인 차세대 신모델 굴착기가 북미와 유럽 시장에 성공적으로 안착하며 각각 18%, 25%의 매출 성장을 견인했다.

특히 신흥 시장에서는 중대형 기종 판매 호조가 두드러졌다. 콜롬비아, 페루 등 광산용 장비 수요가 늘어난 중남미 지역 매출이 29.9% 증가했고, 금광 프로젝트 공급이 본격화된 중동·아프리카 지역은 51.4%의 가파른 성장률을 나타냈다. 인프라 투자가 활발한 인도와 사회간접자본(SOC) 투자가 확대된 중국 역시 각각 22.1%, 14.1%의 매출 증가세를 보였다.

엔진 부문도 글로벌 경기 회복세 속에 전년 동기 대비 5% 늘어난 3861억원의 매출을 올리며 15.3%의 높은 영업이익률을 달성했다. 산업용 엔진의 사외 판매 확대와 K2 전차용 방산 엔진 공급 증가가 실적을 뒷받침했다.

HD건설기계 관계자는 "글로벌 시장 회복과 함께 차세대 신모델 및 고수익 제품 중심의 판매 전략이 주효했다"며 "군산 엔진 신공장을 기반으로 방산·발전용 시장 대응을 강화하는 등 사업 포트폴리오를 다각화해 성장 기반을 확대해나가겠다"고 말했다.
김소영 기자

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