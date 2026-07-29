한화에어로, 軍 UGV ‘아리온스멧’ 사업자 공식 통보…8월 양산 계약

한화에어로 0 다목적무인차량(UGV) 아리온스멧. /한화에어로스페이스

한화에어로스페이스가 군 다목적무인차량(UGV) 사업자로 최종 선정됐다.29일 한화에어로스페이스는 방위사업청으로부터 군 다목적무인차량 사업자 선정을 공식으로 통보받았다고 밝혔다.해당 사업 예산은 496억원 규모다. 해당 수주전에는 한화에어로스페이스와 현대로템 등이 참여한 것으로 알려졌다.한화에어로스페이스의 아리온스멧은 약 450kg에 달하는 적재 중량, 피아식별을 위한 주·야간 감시장비, 긴 연속운용 시간 등을 갖추고 있다.앞서 방사청은 방위사업기획관리분과위원회를 열고 한화에어로스페이스'아리온스멧(Arion-SMET)'을 군 다목적무인차량 사업의 기종으로 심의·의결했다.한화에어로스페이스는 '아미타이거4.0'의 핵심전력으로 꼽히는 이번 다목적무인차량 사업자 선정을 포함해 무인수색차량, 폭발물 탐지제거로봇, 유·무인복합화생방정찰차 개발 및 전력화 사업을 모두 수행하고 있다.한화에어로스페이스는 방사청과 아리온스멧의 양산계약을 이르면 올해 8월 체결할 계획이다.한화에어로스페이스 관계자는 "국내 UGV 플랫폼 대표기업으로서 K9 자주포와 보병전투장갑차(IFV) 등 기존 무기체계와 결합한 유무인복합(MUM-T) 체계 포트폴리오를 완성해나갈 것"이라며 "신속한 양산 절차 가동을 통해 전력공백을 최소화하겠다"고 말했다.