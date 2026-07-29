LNG에 SMR 더한다… 추형욱의 SK이노베이션, 베트남 AI 전력망 공략

추형욱 대표 베트남 방문

에너지·첨단기술 분야 협력 방안 논의

차세대 SMR 협력도 추진

2026032401001325100072961 0 SK이노베이션이 베트남을 겨냥해 LNG와 SMR을 연계한 에너지 협력에 나선다. 사진은 지난 3월 추형욱 SK이노베이션 대표이사가 제19차 정기주주총회에서 인사말을 하고 있다./SK이노베이션

SK이노베이션이 인공지능(AI) 데이터센터와 첨단산업 성장으로 전력 수요가 급증하는 베트남을 겨냥해 액화천연가스(LNG)와 소형모듈원자로(SMR)를 연계한 단계별 에너지 협력에 나선다.29일 SK이노베이션에 따르면 추형욱 대표이사는 지난 16~17일 베트남을 방문해 산업무역부와 국영 에너지기업 PVN(페트로베트남), 발전 자회사 PV Power 관계자들과 만나 에너지 및 첨단기술 분야 협력 방안을 논의했다.이번 협력은 AI 데이터센터와 반도체 등 첨단산업 확산으로 베트남의 전력 수요가 빠르게 증가할 것으로 예상되는 가운데 안정적인 전력 공급 기반을 선제적으로 마련하기 위한 전략이다.SK이노베이션은 단기적으로 미국과 호주에서 확보한 가스전 자산과 장기 LNG 계약 포트폴리오를 활용해 베트남 가스발전 사업에 안정적으로 연료를 공급한다는 계획이다. 공급 지역을 다변화해 특정 지역 의존도를 낮추고 지정학적 리스크에도 대응한다는 구상이다.추 대표는 "AI의 급격한 발전이 전력 수요의 폭발적인 증가를 초래할 것으로 진단하고 당분간은 LNG가 에너지 안보를 보장하는 적절한 해결책"이라고 밝혔다.장기적으로는 차세대 SMR 협력도 추진한다. SK이노베이션은 미국 테라파워와 함께 4세대 원자로 기술인 '나트륨' 상용화를 추진하고 있으며, 2030년 상용화를 목표로 사업을 진행 중이다. 나트륨은 원자로와 에너지저장시스템(ESS)을 결합해 전력 수요 변화에 유연하게 대응할 수 있도록 설계된 차세대 원전 기술이다.추 대표는 "차세대 SMR 기술의 검증과 상용화 과정이 완료된 후 PVN과 원전 분야에서 장기적인 파트너십을 구축하기를 바란다"고 말했다.SK이노베이션은 발전 설비와 연료 공급을 넘어 발전소와 AI 데이터센터, 산업단지를 연계한 에너지·산업 생태계 구축도 추진한다. 현재 추진 중인 뀐랍 LNG 복합화력발전 사업을 기반으로 발전소 인근에 AI 데이터센터와 첨단 제조시설을 유치하는 '특화 에너지-산업 클러스터(SEIC)' 모델을 적용할 계획이다.회사 측은 발전소 주변에 대규모 전력 수요처를 함께 조성해 발전사업의 안정성을 높이는 동시에 베트남의 첨단산업 투자와 고용, 기술 이전을 촉진할 수 있을 것으로 기대했다. 향후에는 LNG 발전뿐 아니라 재생에너지와 ESS 등으로 협력 범위를 확대한다는 방침이다.