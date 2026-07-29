법인카드 ‘사적 유용 없었다’ 홍명보, 국회 청문회 나온다

30일 대한축구협회 청문회

정몽규 전 회장도 출석 예정

감독 선임 절차 논란 이임생 불참

홍명보 감독 사퇴 0 2026 북중미 월드컵에서 32강 진출에 실패한 한국 축구 국가대표팀의 홍명보 감독이 지난 6월 28일(현지시간) 멕시코 사포판 치바스 바예 베르데에서 기자회견을 하며 사퇴 의사를 밝히고 있다. / 연합뉴스

코리아풋볼파크 개관 소감 말하는 정몽규 대한축구협회장 0 정몽규 전 대한축구협회장. / 연합뉴스

홍명보 전 축구 대표팀 감독이 법인카드 부적절 사용 의혹을 반박하면서 국회 청문회에서 집중적인 질의를 받을 전망이다.국회 문화체육관광위원회는 30일 국회에서 대한축구협회에 대한 청문회를 연다. 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 조별리그 탈락 참사로 촉발된 이번 청문회에서 여야 의원들은 홍 전 감독 선임 과정과 축구협회 행정 운영 전반을 살펴볼 예정이다.증인으로 채택된 정몽규 전 대한축구협회장과 홍 전 감독은 청문회에 출석할 예정이다. 특히 홍 전 감독은 청문회 직전 언론 보도된 집 근처에서의 법인카드 사용 문제에 대해 "사적 사용은 없었다"는 입장을 밝히면서 의원들의 최우선 질의 대상이 될 것으로 보인다. 월드컵 참사 이후 회피성 입장 표명과 도피성 미국행 등으로 비난을 받은 만큼 법인카드 사용의 적절성을 떠나 태도 문제에 대한 강한 질타가 예상된다.정 전 회장과 관련해선 홍 전 감독과 위르겐 클리스만 전 감독 선임 과정에서의 공정성, 계속된 연임에 따른 4번 임기의 성패에 대해 들여다 볼 예정이다. 홍 전 감독 선임은 앞선 문화체육관광부 특정감사에서도 절차상 문제가 제기됐는데, 이른바 '빵집 회동'의 당사자인 이임생 전 축구협회 기술총괄이사는 캄보디아 구단 취직을 이유로 청문회에 불참해 또 한 번 비난의 중심에 설 것으로 보인다. 역시 증인으로 채택된 박항서 전 부회장도 불참하는 가운데 이용수 축구협회 부회장과 김승희 축구협회 전무이사 등이 출석할 예정이다.참석 의무는 없는 참고인으로 채택된 박지성 K-축구혁신위원회 공동위원장, 이영표 혁신위 위원 등은 불출석 사유서를 제출했다.이번 청문회에서는 이용수 직무대행 체제에 있는 축구협회가 차기 회장 선거 방식 변경에 대한 입장을 밝힐지도 주목된다. 앞서 혁신위는 간선제인 회장 선거의 선거인단 수를 현행 300인 이내에서 1만명 수준으로 대폭 늘릴 방침을 밝혔다. 축구협회 내 일부 반발과 선거인단 구성에서의 혼선이 예상되고 직무대행의 권한에 대한 불명확성도 지적되고 있는 가운데 축구협회의 의중을 엿볼 기회가 될 전망이다.