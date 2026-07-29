닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의학

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램

Advertisements

산업

김성환, 직류 시장 선점 드라이브…“뭐가 문제예요. 하면 되죠”

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260729010010822

글자크기

닫기

김덕호 기자

승인 : 2026. 07. 29. 15:30

구글 검색 선호 출처 추가 Google 검색에서 아시아투데이 기사를 더 자주 볼 수 있습니다.

Advertisements

Advertisements

산학연 관계자 만나 정책·기술 지원 약속
전담 논의 기구 꾸려 3분기 내 청사진 마련
KakaoTalk_20260729_145410182
김성환 기후에너지부 장관이 29일 서울 영등포구 전력기반센터에서 열린 '직류 산업 활성화 간담회'에서 전력기기 업계 관계자들과 시장 변화와 기술 과제에 대한 의견을 청취하고 있다./김덕호 기자
"직류(DC) 산업이 대한민국의 주요 산업이 되고, 새로운 수출 경쟁력의 한 축이 될 수 있도록 챙기겠습니다. 무엇이 문제입니까. 하면 되죠."

김성환 기후에너지환경부 장관은 29일 서울 영등포구 전력기반센터에서 열린 '직류 산업 활성화 간담회'에서 전력기기 업계 관계자들과 만나 이 같이 강조했다. 김 장관은 직류 전기의 효용성을 널리 알리고 관련 산업을 적극 지원하겠다는 뜻도 밝혔다.

이날 간담회는 직류 산업 활성화를 위한 정책·기술·제도적 지원 방안을 논의하기 위해 마련됐다. 간담회에는 한국전력공사를 비롯해 한국전자기술연구원, 한국전기연구원, LS일렉트릭, HD현대일렉트릭, 효성중공업, LG전자, 한화와 학계 전문가들이 참석했다.

김 장관은 "반도체와 휴대전화, 인공지능(AI) 데이터센터와 같은 대규모 전력 소비시설도 직류 기반으로 전환되고 있다"며 "이제는 직류가 교류를 다시 대체하는 시대가 올지도 모른다"고 말했다.

이어 "직류 산업이 대한민국의 주요 산업이 되고 새로운 수출 경쟁력의 한 축이 될 수 있도록 챙기겠다"며 직류 시장을 새로운 수출산업으로 육성하겠다는 뜻을 재차 강조했다.

직류 전력 시장은 매년 확대되고 있다. 업계에 따르면 직류 전원을 이용하면 기존 교류 방식보다 에너지 효율을 약 10% 높일 수 있다. 또한 재생에너지, 반도체, 데이터센터 등 주요 산업의 경우 생산 및 사용 단계부터 직류 방식을 사용하는 등 수요가 커지는 상황이다.

김 장관은 산업 전환에 어떻게 대응할 것인지가 새로운 과제라고 진단했다. 그는 "새로운 전류 시장이 열린다면 대한민국은 어떻게 대응해야 할 것인지가 또 하나의 숙제"라며 "AI 혁명 시대에 전력망을 어떻게 구축할 것인지, 특히 교류와 직류를 어떻게 조화시키고 관련 산업과 전력 효율을 높일 것인지가 대한민국의 중요한 과제"라고 말했다.

김 장관은 관련 산업의 당면 과제 해결을 위해 장관 주도의 논의 기구를 구성하는 방안을 제시했다. 김 장관은 "여러 부처를 설득하는 일이 쉽지 않을 것이기 때문에 먼저 기후부 장관이 주도하는 기구를 만들자"라며 "과제별 수준을 정리하고 얼마나, 어떻게, 언제까지 연구개발하고 우리 산업 경쟁력과 미래 부가가치를 높일 고민을 하자"고 강조했다.

기후부는 이번 간담회에서 제시된 의견을 바탕으로 정책·기술·제도적 과제를 구체화해 올해 3분기 중 '직류 산업 활성화 방안'을 마련할 계획이다.
김덕호 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

Advertisements

많이 본 뉴스

[단독]계룡대 가혹행위 파동 확산, 피해자 떠나자 가해자 원복됐다

[日 구마모토 강진] 지반 84㎝이동·14만가구 단수…택배·우편 멈춰 도시기능 마비

미국은 중국 로봇 막고 중국은 DUV 양산…AI 공급망 전쟁에 증시 10% 충격

트럼프, 회담 전 불쾌감...네타냐후, 회담 뒤 “역대 최고”…이란 공조 봉합

[2보] SK하이닉스, 5개 분기 연속 사상 최대 영업익 기록…상반기 매출 132조

[日 구마모토 강진] 다카이치 “사망자 13명 확인…시간과의 싸움”

[日 구마모토 강진] 2명사망·3명심폐정지…이온몰·제지공장19명 생사불명

지금 뜨는 뉴스

준중형 한계를 넘다…‘디 올 뉴 아반떼’ 프리미엄 승부수

강남은 신라면, 성북은 짜파게티…우리동네 최애 라면은?

국민 56% “핵심지 가격 상승세…하반기 집값 오를 것”

토마토 넣으면 안된다고?…냉장 보관하면 안되는 음식들

“갤Z8 예상보다 얇고 가벼워”… 벌써 물밑지원금 경쟁 치열