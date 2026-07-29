황정민 측 “사생활 폭로 작성자, 스토킹 피의자”…법적 대응 예고

사생활 폭로자 법원 접근금지·벌금 300만원

'호프' 무대인사 예정대로 참석…배급사 "변동 사항 없다"

황정민 0 황정민/샘컴퍼니

배우 황정민 측이 온라인상에서 확산된 사생활 관련 게시물에 대해 작성자를 스토킹 범죄 피의자로 규정하며 추가 법적 대응을 예고했다.황정민의 소속사 샘컴퍼니는 29일 아시아투데이에 "황정민 관련 악성 게시물 작성자는 황정민을 지속적으로 괴롭혀온 스토킹 범죄 피의자"라고 밝혔다.소속사에 따르면 황정민은 해당 작성자를 형사 고소했으며 법원은 피의자에 대해 세 차례 접근금지 등의 잠정조치를 부과했다. 또 스토킹 혐의를 인정해 벌금 300만원의 약식명령을 내렸다.이에 샘컴퍼니 측은 "악의적으로 편집된 게시물에 대해서도 추가 법적 조치를 진행할 예정"이라며 "이 같은 일로 심려를 끼쳐드려 죄송하다"고 전했다.앞서 이날 온라인 커뮤니티와 SNS를 중심으로 황정민의 사생활과 관련한 폭로성 게시물이 잇따라 확산됐다. 게시물 작성자는 황정민과 연인 관계였다고 주장하며 녹취록과 메신저 대화 내용 등을 공개해 논란이 일었다.논란 속에서도 황정민은 이날 예정된 영화 '호프' 무대인사에 참석한다. 샘컴퍼니는 "이날 예정된 영화 '호프' 무대인사에는 변동 없이 참석한다"고 밝혔고, 배급사 플러스엠 엔터테인먼트 역시 "변동 사항은 없다"고 전했다.황정민은 이날 나홍진 감독과 배우 조인성, 정호연, 음문석 등 '호프' 출연진과 함께 CGV 용산아이파크몰, 메가박스 코엑스 등에서 관객들을 만날 예정이다.