HD한국조선해양 분기 ‘최대 매출’…‘LNG·VLCC’ 쌍두마차

2Q 영업이익 1조6000억원 돌파

HD현대重 연간 수주 목표 초과

현대중공업 0 HD현대중공업 울산 조선소. /HD현대

HD한국조선해양이 고부가가치 선박 매출 확대와 생산성 개선에 힘입어 2분기 영업이익 1조6000억원을 넘겼다. 핵심 계열사인 HD현대중공업은 분기 영업이익 1조원을 처음 돌파했다.29일 HD한국조선해양은 공시를 통해 2분기 연결기준 매출 8조9270억원, 영업이익 1조6451억원을 기록하며, 전년대비 매출은 20.2%, 영업이익은 72.5% 증가했다고 밝혔다.실적 개선은 조선 부문이 견인했다. 조업일수 증가와 생산성 향상, 고선가 선박의 매출 비중 확대가 맞물리면서 조선 부문 매출은 7조4510억원, 영업이익은 1조3986억원을 달성했다.계열사별로는 HD현대중공업은 매출 6조3322억원, 영업이익 1조339억원을 전년 동기 대비 각각 52.7%, 120.6% 증가했다. HD현대삼호도 생산성 향상에 힘입어 매출 2조3714억원과 영업이익 5341억원을 올렸다.선박 엔진 부문 계열사인 HD현대마린엔진은 매출 1281억원, 영업이익 313억원을 나타내며, 매출과 영업이익이 전년 동기 대비 각각 29.1%, 79.2% 증가했다. 태양광 솔루션 전문기업 HD현대에너지솔루션은 해외 판매량 증가, 판가 인상 등의 효과로 매출 1650억원, 영업이익 361억원을 냈다. 전년 동기 대비 각각 23.4%, 139.8% 증가한 수치다.수주 성과도 순조롭다. HD한국조선해양은 상반기 총 163억8000만달러를 수주해 연간 목표의 96.2%를 달성했다.특히 HD현대중공업은 이미 연간 수주 목표를 초과했다. 액화천연가스(LNG)선 17척, 초대형 액화석유가스운반선(VLGC) 38척, 부유식 저장·재기화 설비(FSRU) 1척 등 고부가가치 가스선 분야에서 성과를 냈으며, 중형선 부문에서도 안정적인 물량 확보를 위한 수주 활동을 지속하며 선가와 계약조건 개선을 통해 수익성을 높이고 있다.HD한국조선해양 관계자는 "생산성 향상 노력과 고선가 선박의 매출 확대에 힘입어 실적 개선이 지속적으로 이뤄지고 있다"며 "LNG선·컨테이너선·탱커 등 다양한 선종의 발주가 이어지고 있는 만큼 수익성 중심의 선별 수주 전략을 유지해 나갈 계획"이라고 말했다.