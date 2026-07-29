LGU+, 900억 규모 자사주 매입…파주 AIDC에 1.3조 신규 투자

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LG유플러스가 29일 이사회를 열고 900억원 규모의 자기주식을 취득하기로 의결했다. 취득한 자사주는 향후 소각 등을 통해 주주가치 제고에 활용할 방침이다. 파주 AI 데이터센터(AIDC) 구축에는 1조3000억원을 추가로 투자한다.이번 자사주 매입은 LG유플러스가 2024년 11월 발표한 기업가치 제고 계획 '밸류업 플랜'의 일환이다. LG유플러스는 중장기 재무 목표와 주주환원 정책을 담은 밸류업 플랜을 공시한 이후, 자사주 매입 및 소각 정책을 지속적으로 추진하고 있다.LG유플러스는 지난해 8월 장부금액 기준 약 1000억원 규모의 자기주식을 소각했으며, 올해 5월에도 지난해부터 추가로 매입해 온 약 800억원 규모 자사주를 전량 소각한 바 있다.LG유플러스는 2026년 중간배당금으로 주당 270원을 지급하기로 결정했다. 이는 전년 중간배당금 대비 약 8% 증가한 규모다. 중간배당 기준일은 8월 13일이며, 배당금은 8월 28일 지급될 예정이다.회사 측은 이날 파주 AI 데이터센터 2단계 구축을 위해 약 1조3000억원 규모의 추가 투자를 결정했다고 공시했다. 현재 LG유플러스는 경기 파주시에 수도권 최대인 200MW 규모 AI 데이터센터를 건설하고 있다. 파주 AI데이터센터는 LG전자의 액체 냉각 솔루션, LG에너지솔루션의 고성능 UPS 배터리, LG유플러스가 27년간 쌓아온 데이터센터 운영 역량 등이 결집된 '원 LG' AI 인프라의 핵심 거점이기도 하다.LG유플러스는 지난 23일 배경훈 과학기술정보통신부 장관과 통신3사 CEO 간담회에서 파주 AI 데이터센터 추가 투자 계획을 밝힌 바 있다. 홍범식 LG유플러스 사장은 간담회 후 구체적인 투자 내용에 대한 질문에 "기회가 있다면 말씀드리겠다"고 언급했다.내년 6월 준공 예정인 전산 1동은 이미 완판된 상태다. LG유플러스는 추가 투자금을 활용해 전산 2동과 3동을 건설하고, 관련 설비 투자 및 전산 4동 설계 등을 진행할 계획이다. 이를 통해 AI 인프라 수요 확대에 선제적으로 대응하며 사업 확장을 가속화한다는 전략이다.