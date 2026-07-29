한·브라질 , 핵심광물 공급망 손잡았지만… ‘육류수입 확대’ 쟁점될듯

이재명 대통령이 28일(현지시간) 브라질 상파울루 한 호텔에서 열린 한-브라질 비즈니스 라운드테이블에서 참석자들과 기념촬영을 마친 후 제라우두 아우키민 브라질 부통령의 안내를 받으며 행사장으로 향하고 있다. /연합