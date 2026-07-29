한·브라질 ‘차세대 민항기’ 개발 맞손… 李 “항공기 제조 강국으로 동반 성장”

이재명 대통령이 28일(현지시간) 브라질 상파울루 한 호텔에서 열린 한-브라질 비즈니스 라운드테이블에서 참석자들과 기념촬영을 마친 후 행사장으로 향하고 있다. 앞줄 왼쪽부터 정의선 현대차그룹 회장, 라우데미르 뮐러 브라질 출투자진흥청(ApexBrasil) 회장, 김정관 산업부 장관, 제라우두 아우키민 브라질 부통령, 이재명 대통령, 마르시우 엘리아스 호자 브라질 개발산업통상서비스부 장관, 류진 한국경제인협회 회장, 프란시스쿠 고미스 네투 엠브라에르 CEO, 조원태 한진그룹 회장. /연합