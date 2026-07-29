“새로운 보험 수요 커져… 신사업으로 지속성장 실현”

29일 국회 의원회관에서 '성장정체 보험산업, 신사업 현주소 금융당국의 지원방안'이란 주제로 열린 제3회 아시아투데이 보험세미나에서 참석자들이 기념촬영을 하고 있다. 왼쪽부터 이규성 아시아투데이 편집국장, 최홍근 교보생명 신사업기획팀 부장, 황석순 아시아투데이 총괄사장, 성주호 경희대학교 경영대학 교수, 이해성 삼성화재 헬스케어사업팀장 상무, 이동엽 금융위원회 보험과장, 김석영 보험연구원 선임연구위원, 우성민 아시아투데이 부사장, 이동욱 미래에셋생명 AI혁신팀 팀장, 김선혁 KB헬스케어 B2B사업2파트 파트장, 송진화 신한라이프케어 전략마케팅팀 팀장, 권택인 한화손해보험 사이버보험부 부장. /송의주 기자 songuijoo@