LG전자, OLED 스크린 활용한 대형 설치 미술 전시 개최

[사진1] LG전자-MMCA 전시 0 LG전자가 국립현대미술관과 함께 OLED 스크린 72대로 김 크리스틴 선 작가의 대형 설치 미술을 전시한다./LG전자

LG전자가 국립현대미술관(MMCA)과 함께 현대미술과 LG OLED의 초고화질이 결합된 대규모 특별 전시를 개최한다.LG전자는 오는 31일부터 11월 29일까지 서울 종로구에 위치한 국립현대미술관 서울의 '서울박스'에서 'MMCA X LG OLED 시리즈' 두 번째 전시를 진행한다고 30일 밝혔다. 이번 전시는 '완고한 바위, 무모한 싸움들'을 주제로 다룬 동명의 대형 설치 미술로, 베를린을 기반으로 활동하는 한국계 미국인 '김 크리스틴 선' 작가와 국립현대미술관, LG전자의 첨단 OLED 기술이 함께 탄생시킨 작품이다.LG전자는 이번 작품 구현을 위해 55형 OLED 스크린 총 72대로 초대형 곡면 스크린을 구성했다. 관람객들은 완벽한 블랙과 정교한 색 표현력을 갖춘 LG OLED를 통해 작가의 작품을 더욱 생생하게 체험할 수 있다.LG전자는 단순한 디스플레이 후원을 넘어 작품 기획 단계부터 공간과 기술 구현 전반에 걸쳐 협업하며 작가의 창작 의도를 충실히 구현할 수 있도록 지원했다. 끊임없이 변화하는 이미지와 언어의 규칙을 어떻게 시각화 할지에 대한 김 크리스틴 선 작가의 의도는 대형 곡면 LG OLED 스크린을 통해 압도적인 디지털 영상 작품으로 완성됐다.'MMCA X LG OLED 시리즈'는 국립현대미술관과 LG전자가 동시대 미술의 새로운 미감을 제시하기 위해 진행하는 협업 프로젝트다. 시각적 실험을 제안하는 역량 있는 작가와 함께 첨단 디스플레이 기술의 대명사인 LG OLED를 활용한 전시를 선보이며 예술과 기술의 접점을 지속적으로 확장하고 있다.오성택 LG전자 한국영업본부 마케팅커뮤니케이션담당은 "작가가 의도한 섬세한 색과 역동적인 움직임을 왜곡 없이 구현하는 LG OLED만의 차별화된 화질 경쟁력을 통해 기술과 예술이 함께 만들어내는 차별화된 고객경험을 선사할 것"이라고 말했다.