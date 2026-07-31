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정치 청와대

李, 칠레 대통령에게 ‘나전칠기 일월오봉도’ 선물

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산티아고 홍선미 기자

승인 : 2026. 07. 31. 04:26

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칠레 대통령에게 펜 전달하는 이재명 대통령
이재명 대통령이 30일(현지시간) 산티아고 대통령궁에서 열린 협약식이 끝난 뒤 호세 안토니오 카스트 칠레 대통령에게 펜을 전달하고 있다./연합뉴스
칠레를 순방 중인 이재명 대통령은 30일(현지시간) 호세 안토니오 카스트 대통령에게 '나전칠기 일월오봉도'와 '유기 와인잔 세트'를 선물했다.

청와대는 이날 이 대통령이 카스트 대통령과 영부인 아드리아솔라 여사에게 전한 선물 목록을 공개했다.

나전칠기 일월오봉도는 조선시대 임금의 어좌 뒤를 장식하던 일월오봉도를 전통 나전기법으로 표현한 작품이다.

일월오봉도는 애니메이션 영화 '케이팝 데몬헌터스'에 등장해 전세계적으로 관심을 끌기도 했다.

청와대는 "올해 3월 취임한 카스트 대통령이 현명한 리더십으로 새롭게 국정을 이끌어 칠레의 번영을 이루기를 기원하는 의미로 선정했다"고 밝혔다.

유기 와인잔 세트는 칠레가 세계적인 와인산지인 점을 고려했다는 설명이다.

청와대는 "우리 전통 유기의 아름다움과 우수한 금속공예의 기술을 소개하고자 선정했다"고 전했다.

이 대통령은 아드리아솔라 여사에게는 '백자 서양 식기 세트'와 화장품 세트를 선물했다.

청와대는 "백자 서양 식기 세트는 결정유약 기법으로 표현한 푸른 결정 무늬가 칠레 아타카마 사막의 은하수를 연상시킨다"며 "양국의 우정과 교류가 밤하늘의 별빛처럼 오래도록 빛나기를 기원하는 의미로 선정했다"고 밝혔다.

한국의 화장품 세트를 영부인 선물로 선정한 것은 칠레 내 K-뷰티에 대한 높은 호감도와 시장 성장 가능성을 고려해 선정했다고 청와대는 전했다.

카스트 대통령은 이 대통령부부에게 알파카 담요, 커피드립 세트, 청금석(라피스 라술리) 보석함, 칠레산 와인을 선물했다고 한다.

한편 카스트 대통령은 이날 MOU 서명식 이후 양국 관계자들이 서명할 때 썼던 펜 2개를 이 대통령에게 선물하기도 했다.
홍선미 기자

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