영양군에 가면 더위를 잊는다…자작나무숲 그늘 따라 즐기는 여름 피서

30.6ha 규모 울창한 숲 특별한 휴식 선사

인근 수하계곡, 국제밤하늘보호공원 자리

1-3. 사진(영양군, 한여름에도 시원한 자작나무숲으로 숲캉스) 0 경북 영양군 자작나무숲을 찾은 여행객이 숲길을 따라 추억을 쌓고 있다./영양군

1-2. 사진(영양군, 한여름에도 시원한 자작나무숲으로 숲캉스) 0 경북 영양군의 자작나무숲이 계곡과 어우러져 여름 힐링 여행지로 인기를 얻고 있다. /영양군

경북 영양군의 자작나무숲이 무더운 여름 복잡한 도심을 벗어나 자연 속에서 조용히 쉬어가고 싶은 여행객에게 잘 어울리는 관광지로 떠오르고 있다.2일 영양군에 따르면 죽파리 자작나무숲은 1990년대 초 조성된 이후 오랜 시간 자연 그대로 자라 현재 약 30.6ha 규모의 울창한 숲을 이뤘다. 숲 안으로 들어서면 하얀 수피가 햇빛을 받아 밝게 빛나고 나뭇잎 사이로 불어오는 바람이 여름 더위를 한결 부드럽게 만든다.이곳의 가장 큰 매력은 특별한 준비 없이도 숲길을 걷는 것만으로 충분한 휴식이 된다. 계곡물 소리와 새소리를 들으며 천천히 걸으면 자연스럽게 걸음이 느려지고 짧은 시간 동안에도 몸과 마음이 가벼워지는 것을 느낄 수 있다.또 전기차 셔틀로 접근 부담을 줄일 수 있고 숲 곳곳이 자연스러운 사진 명소가 돼 가족과 연인, 친구들과 여행의 순간을 남기기에 좋으며 계절마다 다른 풍경을 보여줘 다시 찾는 관광객도 늘고 있다.특히 자작나무숲 여행은 인근에 수하계곡과 국제밤하늘보호공원이 있어 낮에는 숲에서 산림욕을 즐기고 오후에는 계곡에서 더위를 식힌 뒤, 밤에는 별이 가득한 하늘을 바라보며 하루를 마무리할 수 있다.군은 자작나무숲을 단순한 산책 공간이 아닌 머물며 쉬어가는 산림관광 거점으로 육성하고 있다. 힐링센터와 체험공간, 주차장 등 관광 기반을 정비하고 숲교육과 체험 프로그램을 연계해 방문객들이 더욱 편리하게 숲을 이용할 수 있도록 하고 있다.오도창 군수는 "영양 자작나무숲은 자연이 오랜 시간 만들어낸 영양만의 소중한 관광자원"이라며 "올여름 시원한 숲길을 걸으며 일상의 피로를 내려놓고 자연이 주는 온전한 휴식을 경험하길 바란다"고 말했다.