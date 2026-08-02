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현대차, ‘썸머 페스타’ 프로모션 확대…차종 늘리고 기간 연장

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김정규 기자

승인 : 2026. 08. 02. 09:34

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기존 7개 차종에 EV 4종과 더 뉴 그랜저
12개 차종 프로모션 확대…8월까지 연장
(사진1) 현대차·제네시스, '썸머 페스타' 프로모션 확대 시행
현대차·제네시스, '썸머 페스타' 프로모션 확대 시행./현대차
현대차·제네시스가 고객들의 차량 구매 부담을 낮추기 위해 운영 중인 '썸머 페스타' 프로모션을 확대한다. 대상 차종을 늘리고 운영 기간도 한 달 연장해 8월까지 혜택을 이어간다.

2일 현대차에 따르면 현대차·제네시스는 오는 3일부터 기존 7개 차종에 아이오닉 9, 아이오닉 6, 아이오닉 5, 코나 일렉트릭 등 전기차 4종과 더 뉴 그랜저를 추가해 총 12개 차종을 대상으로 프로모션을 실시한다.

앞서 현대차·제네시스는 7월 한 달간 팰리세이드, 싼타페, 쏘나타 등 현대차 4개 차종과 GV80, GV70, G80 등 제네시스 3개 차종 구매 고객에게 할인 혜택을 제공하는 '썸머 페스타'를 운영했다.

차종별 할인 혜택도 확대된다. 아이오닉 9은 최대 550만원, 싼타페·아이오닉 6·아이오닉 5·코나 일렉트릭은 최대 300만원 할인받을 수 있다. 팰리세이드·더 뉴 그랜저·스타리아는 최대 200만원, 쏘나타는 최대 100만원의 할인 혜택이 제공된다.

제네시스는 GV80 최대 5%, G80 최대 4%, GV70 최대 3% 할인 혜택을 8월에도 이어간다.

현대차는 더 뉴 그랜저(하이브리드 제외) 구매 고객을 위한 저금리 금융 프로모션도 마련됐다. 할부 금리를 기존보다 낮춰 36개월은 4.9%에서 3.0%, 48개월은 5.0%에서 3.5%, 60개월은 5.1%에서 4.0%로 적용한다.

현대차 관계자는 "고객 여러분의 성원에 힘입어 썸머 페스타 프로모션의 대상 차종과 기간을 확대했다"며 "고객이 부담 없이 원하는 차량을 선택할 수 있도록 앞으로도 다양한 혜택을 마련해 나갈 것"이라고 밝혔다.
김정규 기자

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