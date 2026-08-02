롯데마트, 하노이 넘어 박장으로…베트남 성장도시 공략 나선다

북부 산업도시 박장에 신규 출점

먹거리 경쟁력 앞세워 현지 공략

베트남 전역으로 사업 확장 속도

2. 롯데마트 박장점 매장 입구 전경 0 베트남 박장시에 위치한 롯데마트 베트남 박장점 입구가 매장을 찾은 현지 고객들로 붐비고 있다./롯데마트

롯데마트가 베트남 신흥 산업도시를 거점으로 북부 공략에 속도를 내고 있다. 기존 하노이 중심이던 북부 사업을 박장까지 확대하며 성장 거점을 넓히는 모습이다.롯데마트는 지난달 30일 베트남 북부 박장시에 현지 17호점인 '박장점'을 개점했다고 2일 밝혔다. 북부 지역에서는 수도 하노이의 2개 점포에 이어 세 번째 점포다. 이번 출점을 계기로 하노이 도심을 넘어 주변 성장 도시까지 영업망을 확대하게 됐다.이번에 진출한 박장시는 최근 베트남에서 높은 경제성장률을 기록하는 대표적인 산업도시다. 글로벌 IT·전자 제조기업들이 잇따라 진출하면서 젊은 근로자와 가족 단위 인구가 꾸준히 유입되고 있다. 소득 수준이 높아지면서 현대적인 유통 인프라에 대한 수요도 커지고 있다는 평가다.롯데마트는 박장점을 젊은 세대의 소비 패턴에 맞춘 약 1940㎡(약 580평) 규모의 생활밀착형 매장으로 조성했다. 식료품 경쟁력을 전면에 내세운 것이 특징이다. 전체 취급 상품의 89%를 식품으로 구성해 퇴근 후 장보기와 가족 단위 쇼핑 수요를 겨냥했다. 현지 유통업계에서 흔한 벌크(대용량) 진열 대신 위생과 품질을 강조한 팩 포장 형태의 자체 신선 브랜드 'FRESH 365'를 전면에 배치해 차별화를 꾀했다. 한국산 샤인머스캣과 유기농 채소, 호주산 와규 등 프리미엄 식재료도 강화했다.델리와 베이커리 경쟁력도 강화했다. 즉석조리 브랜드 '요리하다 키친'은 산업단지 근로자를 위한 간편식과 가족 고객을 위한 메뉴를 함께 구성했고, 자체 베이커리 브랜드 '풍미소'는 대형 점포 수준인 100여 종의 상품을 운영한다.K푸드는 롯데마트의 해외 사업 확대를 이끄는 핵심 콘텐츠다. 박장점에는 라면과 김치 전용 매대를 포함해 1300여 종의 한국 상품을 마련했다. 롯데마트 자체브랜드(PB) 상품과 롯데웰푸드 등 계열사 제품을 함께 구성해 한국 유통기업만의 경쟁력을 강화했다.생활용품과 헬스앤드뷰티(H&B) 부문도 현지 소비 트렌드를 반영했다. 일부 생필품은 PB 중심으로 구성해 가격 경쟁력을 높였고, H&B 매장에서는 가성비 상품과 K뷰티 브랜드를 함께 선보이며 젊은 소비층 공략에 나섰다.업계에서는 롯데마트가 최근 떠이닌점과 박장점을 잇달아 개점하며 남부와 북부를 아우르는 점포망 구축에 속도를 내고 있다는 평가가 나온다. 기존 대도시 중심 출점에서 산업도시와 성장 거점으로 전략을 넓히며 베트남 전역으로 사업 기반을 확대하려는 행보라는 분석이다.차우철 롯데마트·슈퍼 대표이사는 "박장점은 롯데마트가 축적해 온 그로서리 역량을 기반으로 베트남 신흥 산업도시의 유통 수요에 대응하는 전략적 거점"이라며 "지역 고객의 생활 방식과 소비 수요를 세밀하게 반영해 박장시를 대표하는 쇼핑 공간으로 자리매김할 것"이라고 말했다.