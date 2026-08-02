과자에 한국 문화 담았다…롯데웰푸드, 유네스코서 K-스낵 매력 전파

162개국 대표단 대상 제품 선봬…한국 문화 담은 패키지 눈길

빼빼로·제크 등 샘플링 3000여명 참여…글로벌 브랜드 확장 박차

사진_제48차 세계유산위원회 25일 오전 회의에서 세계 각국의 위원국 대표단에게 빼빼로 랜드마크 에디션이 기념품으로 제공됐다 0 지난달 25일 제48차 세계유산위원회 오전 회의에서 세계 각국의 위원국 대표단에게 빼빼로 랜드마크 에디션이 기념품으로 제공됐다./롯데웰푸드

롯데웰푸드가 국제 문화유산 행사 무대에서 K-스낵 알리기에 나섰다. 글로벌 참가자들에게 한국 과자와 문화 콘텐츠를 함께 선보이며 해외 시장에서 브랜드 인지도를 높였다는 평가다.롯데웰푸드는 지난달 19~29일 부산 벡스코에서 열린 '제48차 유네스코 세계유산위원회'에 공식 협력기관으로 참여했다고 2일 밝혔다. 행사 기간 162개국 대표단이 이용하는 라운지에서 빼빼로, 제크 등 주요 제품을 소개하며 한국 스낵의 경쟁력을 알렸다.특히 '한국의 갯벌' 유네스코 세계유산 2단계 확대 등재가 결정된 지난달 25일에는 한국의 대표 이미지를 담은 '빼빼로 랜드마크 에디션' 기프트 세트를 각국 대표단에 전달했다. 광화문과 일월오봉도 등 한국적 요소를 활용한 패키지를 통해 제품뿐 아니라 한국 문화에 대한 관심도 이끌어냈다.행사 기간 대표단 라운지 현장에서는 3000여명 분의 제품 샘플링이 이루어졌다. 참가자들은 제품 맛뿐 아니라 궁궐과 지역명을 활용한 'K-패키지 시리즈' 디자인에도 관심을 보이며 제작 배경 등을 문의한 것으로 전해졌다.롯데웰푸드는 일반 관람객을 대상으로 한 체험 행사도 진행했다. 대한민국관에서는 빼빼로 브랜드와 한국 세계유산을 연계한 이벤트를 열어 관람객들이 유네스코 세계유산 일러스트를 활용한 체험 프로그램에 참여하도록 했다. 행사 기간 대한민국관 방문객은 약 3만명에 달했다.이번 활동은 롯데웰푸드가 추진하는 글로벌 브랜드 전략과도 맞닿아 있다. 단순한 제품 수출을 넘어 K-콘텐츠와 한국 문화 요소를 접목해 해외 소비자와의 접점을 넓히겠다는 전략이다. 특히 빼빼로는 일본, 미국, 동남아 등 해외 시장에서 판매를 확대하며 글로벌 브랜드 육성 대상으로 자리 잡고 있다.롯데웰푸드 관계자는 "세계 최고 권위의 국제회의 현장에서 K-스낵과 한국의 아름다움을 함께 알릴 수 있어 의미가 있었다"며 "앞으로도 글로벌 시장과의 접점을 확대하고 한국 문화의 가치를 알리는 활동을 지속해 나갈 것"이라고 말했다.