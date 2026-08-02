폭염 장기화에 중대본 2단계 격상…현장관리관 전국 파견

경남·경북 가뭄지역에 특교세 57억5000만원 지원
행정안전부는 2일 오후 1시를 기해 중대본을 2단계로 격상했다고 밝혔다. 윤호중 행안부 장관은 중앙부처와 지방정부 간부급을 중심으로 지역 상황에 따라 주 1회 또는 매일 현장을 점검하도록 지시했다.
행안부는 수도권과 경남 등 남부권에 국장급 현장총괄관리관을 파견하고, 전국에는 현장상황관리관을 보내 지역별 폭염 대응 상황과 지원 필요 사항을 직접 살필 계획이다. 윤 장관은 폭염이 이어지는 동안 야외활동을 자제하고 무더운 시간대에는 작업을 중지하는 등 안전수칙을 지켜달라고 당부했다.
정부는 폭염중대경보가 다수 발령된 남부권에 재난구호지원사업비 1억7000만원을 추가 지원한다. 지역별로는 전남광주 8000만원, 경남 5000만원, 부산과 울산에 각각 2000만원이 투입된다. 지원금은 폭염이 극심한 지역의 무더위쉼터 냉방비 등 운영비와 선풍기·쿨매트·생수·식음료·폭염키트 등 취약계층 구호물품 구입에 사용된다.
폭염과 함께 가뭄이 심해진 경남·경북 등에는 재난안전특별교부세 57억5000만원을 긴급 지원한다. 관정과 양수장 가동, 하천수 직접 급수, 저수지 간 용수 연계, 급수차와 양수장비 확보 등 대체 수원 공급에 활용할 계획이다.
윤 장관은 이날 경남 밀양의 무더위쉼터를 찾아 운영 상황을 살피고 이용 어르신들의 불편 사항을 들었다. 이어 금시당 유원지에서 물놀이 안전관리요원 배치와 구명조끼·구명환·로프 등 안전시설 관리 상태를 점검했다.
윤 장관은 "폭염과 가뭄은 농업인의 생업뿐 아니라 어르신과 야외근로자 등 취약계층의 일상을 직접적으로 위협하는 재난"이라며 "중앙과 지방의 대응 상황을 촘촘히 관리하고 국민 피해를 최소화하는 데 총력을 다하겠다"고 말했다.