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메디톡스, 첫 ‘MAP 심포지엄’ 개최…의료진 180명 참석

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강혜원 기자

승인 : 2026. 08. 04. 13:40

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코어톡스·뉴비쥬·뉴라미스 시술 사례 공유
내성 예방부터 입술 필러 시술 전략까지 소개
[메디톡스 사진자료] 지난 2일 메디톡스가 주최한 학술 행사 MAP 심포지엄에 참가한 의료진들이 기념 촬영을 진행하고 있다.
지난 2일 메디톡스가 주최한 학술 행사 MAP 심포지엄에 참가한 의료진들이 기념 촬영을 진행하고 있다./메디톡스
메디톡스가 국내 의료진을 대상으로 보툴리눔 톡신과 지방개선주사제, 히알루론산(HA) 필러 등의 최신 임상 전략을 공유하는 'MAP 심포지엄(Medytox Academy of Precision SYMPOSIUM)'을 개최했다고 4일 밝혔다.

이번 행사는 지난 2일 그랜드 머큐어 임피리얼 팰리스 서울 강남에서 열렸다. 신규 학술교육 프로그램인 'MAP' 출범 이후 처음 마련된 심포지엄으로, 서울과 경기, 인천, 부산, 천안 등 전국 각지에서 의료진 180여명이 참석했다.

행사에서 남기진 닥터에버스의원 강남점 원장은 '코어톡스: 내성을 고려한 보툴리눔 톡신 치료의 새로운 기준'을 주제로 보툴리눔 톡신 제제 '코어톡스'의 임상 데이터를 소개했다. 내성 발현 기전과 예방 가이드라인을 중심으로 발표를 진행했다.

이어 우시형 닥터에버스의원 천안점 원장은 '왜 콜산(CA)을 선택했나: 지방개선주사제 뉴비쥬의 임상적 가치'를 주제로 뉴비쥬 시술 경험과 노하우를 공유했다. 이석한 닥터에버스의원 일산점 원장은 히알루론산(HA) 필러 '뉴라미스'의 제품 특성을 소개하고 해부학적 이해를 바탕으로 한 입술 필러 시술 전략을 설명했다.

이날 행사에 참석한 이상윤 메디톡스 계열사 뉴메코 대표는 "신규 출범한 학술 프로그램인 'MAP' 운영을 적극 지원해 메디톡스의 다양한 제품과 시술 노하우가 의료 현장에서 더욱 효과적으로 활용될 수 있도록 지속 지원하겠다"고 말했다.

메디톡스 관계자는 "이번 심포지엄에서는 보툴리눔 톡신 제제부터 지방개선주사제, 히알루론산 필러까지 메디톡스 주요 제품을 중심으로 다양한 학술 논의가 이뤄졌다"며 "앞으로도 병·의원의 진료와 시술 역량 강화를 지원해 국내 메디컬 에스테틱 산업 발전에 기여하겠다"고 말했다.
강혜원 기자

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