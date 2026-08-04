김태윤 SKT 독파모 담당 “A.X K2, 스스로 실행하는 AI로 고도화”

화면 캡처 2026-08-04 150424 0 김태윤 SK텔레콤 파운데이션모델 담당./SK텔레콤

"A.X K2의 가장 큰 변화는 '답하는 AI'에서 '스스로 계획하고 실행하는 AI'로 무게중심을 옮겼다는 점입니다."김태윤 SK텔레콤 파운데이션모델 담당은 4일 자사 뉴스룸에서 독자 AI 파운데이션 모델 'A.X K2'에 대해 이 같이 밝혔다. 최근 SK텔레콤이 공개한 A.X K2는 총 6880억개 매개변수 규모의 초거대 언어모델이다. 이전 모델인 A.X K1보다 수학·과학 추론, 한국어 지식, 장문 이해 및 에이전트 역량을 강화했다. 국내외 14개 벤치마크 평균 성능은 A.X K1보다 32.2%p 향상됐으며, 장문 이해와 에이전트 관련 평가에서는 약 83.9%p의 개선 폭을 기록했다.김 담당은 "A.X K2는 긴 문맥에서도 더 빠르고 안정적으로 작동할 수 있도록 독자 구조인 'SGA'를 개발·적용했다"며 "이는 AI 에이전트 서비스의 응답 속도와 서빙 비용, 안정성에 직결되는 기술 경쟁력을 확보하기 위한 것"이라고 설명했다. SGA는 긴 대화, 다단계 도구 호출, 대규모 문서 참조가 반복되는 AI 에이전트 환경을 겨냥한 기술이다.김 담당은 고성능 추론은 대형 모델이 담당하고, 현장 접점과 확산은 경량 전문 모델이 맡는 방식으로 산업 현장의 도입 가능성을 높이는 전략도 언급했다. A.X K2와 함께 이미지와 텍스트를 이해하는 비전 언어 모델 'A.X K2 VL 라이트 프리뷰', 상담·회의 등 음성을 인식·분석하는 음성 언어 모델 'A.X K2 ALM', 'A.X K2 라온 스피치'가 대표적이다.그는 "A.X K2를 활용하는 기업이 숙련공이 보유한 암묵지와 곳곳에 흩어진 현장 문서를 디지털 자산으로 정리하고, 품질 판정과 생산 효율을 높일 수 있다"며 "SK텔레콤 정예팀은 내부적으로 반도체·자동차·화학 분야의 한국어 제조 AI 벤치마크를 자체 개발하고, 데이터 확보부터 학습·평가까지 연결하는 체계를 구축했다"고 밝혔다.현재 추진 중인 제조 특화 AI 에이전트 현장 실증에 대해선 생산 라인의 불량 사례를 학습하고, 불량 원인을 분석해 조치 방법을 안내하는 방식으로 개발되고 있다고 설명했다. 또 SK하이닉스의 사내 AI 도구 'LLM 챗'에 경량 모델을 연동해 반도체 지식 검색, 정보 정리, 바이브 코딩 등을 지원하고 있다고 밝혔다.김 담당은 "보안 측면에서 온프레미스 구축 이력을 바탕으로 공공·산업 영역으로 확산할 역량을 갖췄다"며 "외부 피싱 탐지 봇, 오디오 언어모델 기반 보이스피싱 실시간 탐지 등 국민 안전과 연계된 활용 사례도 확대하고 있다"고 말했다. 또 "국방 등 보안이 중요한 분야에는 모델을 양자화해 메모리와 처리 부담을 줄이고, 제한된 자원 환경에서도 안정적으로 구동할 수 있도록 지원하고 있다"며 하반기 중 A.X K2를 양자화해 국방부에 공급할 계획도 공개했다.A.X K2 후속 모델을 조 단위 매개변수 규모로 확장하는 방안도 언급했다. 에이전틱 강화학습, 사이버 보안 역량, 긴 문맥 처리 효율, 고속 서빙 기술을 고도화하고, 서울대·KAIST·크래프톤 등과 차세대 아키텍처 연구도 병행하는 방식이다. 컨소시엄 참여사인 리벨리온과는 국산 NPU 기반 모델 서빙 최적화와 상용 서비스 실증을 강화할 계획이다.김 담당은 "A.X K2는 한국이 설계부터 학습까지 처음부터 끝까지 자체 기술로 개발한 모델이 수학과 한국어 영역에서 세계 최상위권에 도달할 수 있다는 가능성을 보여줬다"며 "이러한 역량을 내부에만 보유하지 않고 개방과 협력을 통해 국내 AI 생태계의 토대로 만들겠다"고 말했다. 아울러 "이를 산업 현장과 국민의 일상으로 확산하고, 나아가 세계 시장으로 넓혀가고자 한다"며 "기술 자체에 머무르지 않고 업계와 고객이 체감할 수 있는 실질적인 가치로 보답하겠다"고 강조했다.