셀트리온제약, 2분기 영업익 24.4%↑…분기 신기록

영업이익률 12.6%로 수익성 입증
하반기 판매 강화·생산 역량 운영으로 성장 지속
셀트리온제약은 4일 잠정실적 공시를 통해 올해 2분기 매출액 1533억원, 영업이익 193억원을 기록했다고 밝혔다. 전년 동기 대비 매출액은 16.8%, 영업이익은 24.4% 증가했다. 2분기 영업이익률은 전년 동기 대비 0.8%포인트 상승한 12.6%를 기록했다.
상반기 누적 매출액은 2854억원, 영업이익은 322억원으로 각각 17.1%, 22.7% 증가했다. 당기순이익은 225억원으로 22.4% 늘었다.
사업 부문별로는 케미컬 사업 매출이 670억원을 기록했다. 주력 제품인 간장용제 '고덱스'는 10.1% 성장한 177억원의 매출을 올렸다. 당뇨병 치료제 '네시나'와 '액토스'의 처방도 꾸준히 이어졌으며, 고혈압·고지혈증 복합제 '암로젯'은 시장 확대에 힘입어 4.2% 증가한 86억원의 매출을 기록했다.
바이오 사업 매출은 전년 동기 대비 12.5% 증가한 366억원으로 집계됐다. 자가면역질환 치료제 '램시마'와 혈액암 치료제 '트룩시마'는 각각 115억원, 43억원의 매출을 기록했다. 항암제 '베그젤마'는 93.9% 증가한 40억원, 알레르기질환 치료제 '옴리클로'는 206.5% 증가한 12억원의 매출을 올렸다. 자가면역질환 치료제 '스테키마'와 '앱토즈마'도 각각 4억원의 매출을 기록했다.
위수탁 생산 부문은 글로벌 수요 확대에 따른 사전충전형주사기(PFS) 생산 증가에 힘입어 전년 동기 대비 53.4% 증가한 497억원의 매출을 기록했다. PFS 상업생산 매출은 51.9% 늘어난 353억원을 달성했다.
셀트리온제약 관계자는 "2분기에는 주요 사업 부문의 성장세가 고르게 이어지며 매출과 수익성이 모두 개선됐다"며 "하반기에도 주력 제품의 판매 경쟁력을 강화하는 한편 시장 수요에 유연하게 대응할 수 있는 생산 역량을 지속적으로 강화해 안정적인 성장 기반을 이어가겠다"고 말했다.