닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의학

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램

Advertisements

정치 국방

국방부, 5개국어로 번역한 병영생활 용어집 발간

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260805010001338

글자크기

닫기

이한솔 기자

승인 : 2026. 08. 05. 09:06

구글 검색 선호 출처 추가 Google 검색에서 아시아투데이 기사를 더 자주 볼 수 있습니다.

Advertisements

Advertisements

다문화·국외영주권자 장병 위한 562개 용어 선정
화면 캡처 2026-08-05 090520
용어집 본문(훈련소편) 중 용어 설명 예시. /국방부
국방부가 한국어 소통이 어려운 다문화 장병·국외영주권자 등을 위해 '알기쉬운 병영생활 용어집'을 발간했다고 5일 밝혔다.

발간된 용어집은 이달부터 병무청 누리집을 통해 공개되며 입대 장병들에게 소책자 형태로 제공된다. 이번 발간은 지난해 '다문화장병 정책 개선 추진 계획' 일환으로 마련됐다.

다문화 장병과 국외 영주권자 일부는 경례나 취침, 점호 등 생소한 군대용어를 이해하기 어렵고 이를 해소하기 위한 다국어 뜻풀이 용어집 제작이 필요하다는 수요가 있었다. 국방부는 지난해 11월부터 용역사로 선정된 한양대 산학협력단과 현장 방문, 모니터단 의견수렴을 통해 사용자 중심의 용어집 제작을 추진했다.

지난해 12월부터 올해 1월까지 육군훈련소와 육군 제17사단 등을 직접 방문해 병사 기상부터 취침까지 일과를 관찰하고 인터뷰와 대화 녹취를 통해 자료를 수집했다. 또 한국어 소통 취약자 관리·교육 경험이 있는 자문위원 3명과 장기 해외거주 경험이 있는 병사 10명(5개 언어권별 각 2명)으로 구성된 모니터단이 용어 선정부터 번역 검증까지 수행했다.

국제한국어교육학회(IAKLE)도 적극적으로 기획·자문에 참여하는 등 실효성 있는 용어집 제작에 힘을 보탰다. 현장에서 수집한 기초 어휘 2034개 중 자문위원 평정을 거쳐 562개 용어를 최종 선정했다.

용어집은 복무 주기를 고려해 신병 교육 단계인 '훈련소편'과 자대 배치 이후인 '자대편'으로 구성됐다. 훈련소편에 인솔, 연병장, 화생방, 영점사격 등 용어가 수록됐다. 자대편엔 주임원사, 초도 면담, 탄약고, 통문 등 용어들이 수록됐다. '부록'엔 생활관 안내방송 멘트, 군 계급, 휴가 안내 등이 포함됐다.

이 용어들은 국립국어원 한국어기초사전 수준의 이해하기 쉬운 우리말 뜻풀이와 함께 영어·중국어·베트남어·스페인어·일본어 등 5개 언어로 번역됐다. 이 중 231개 용어는 웹툰 형식 삽화를 더해 직관적 이해를 도왔다.

모니터단에 참여한 서영준 상병(중국 14년 거주)은 "해외 거주 기간이 길어 생소했던 군대 용어를 후임들이 더 쉽게 이해할 수 있도록 하는 용어집 제작에 참여할 수 있어 뜻깊었다"며 "신병들이 자대 배치 후 복무에 적응하는 데 큰 도움이 될 것 같다"고 전했다.

박신영 국방부 병영문화혁신담당관은 "이번 제작된 용어집이 한국어 소통에 어려움을 겪는 장병들이 군 복무 중 느낄 수 있는 위화감과 소외감을 해소하는데 기여할 수 있을 것으로 기대한다"며 "단 한 명의 장병도 언어 장벽으로 인해 부적응을 겪지 않도록 다각적인 맞춤형 지원과 병영 환경 개선 노력을 지속해 나가겠다"고 말했다.
이한솔 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

Advertisements

많이 본 뉴스

[시론] 서울대와 육사는 왜 다른가: ‘피해자 코스프레’ 뒤에 숨은 조폭적 동문 문화의 민낯

“AI 승부수 힘 싣는다”…지마켓, 메타 출신 전문가 영입

호르무즈 합의 기대·AI 실적에 뉴욕증시 최고치…브렌트유 5.3% 급락

미국 “호르무즈 합의 임박”…이란 통제권 고수·미 정밀미사일 고갈이 타결 변수

[사설] 美·日 환율 개입… 엔캐리 청산 복병 유의해야

高부채비율에 600억 수혈받는 두산건설…견조한 수익에도 허리띠 졸라맨다

차단보다 피해가 빠른 디지털성범죄…단기·분절 대응으로는 ‘역부족’

지금 뜨는 뉴스

“무슨 말이 하고 싶은데?”…은근히 싫어하는 말버릇7

유비 닮은 판다를 찾아간 청두, 24가지 맛이 기다린다

광복절 앞두고 독립운동가 조롱 게시물…처벌 왜 안하나

“어쩐지 자꾸 욱하더라”…폭염이 정신건강에 미치는 영향

생애 첫 차·패밀리카로… 36년간 8세대 진화 ‘국민차 아반떼’