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태양광 켜고 모듈러 세우고…GH, 현장 근로자 쉼터 ‘케어스테이션’ 확대

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수원 엄명수 기자

승인 : 2026. 08. 05. 14:58

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양주·안성 부지조성 현장에 3기 추가 배치…폭염·한파 속 휴식권 보장
자가발전 냉난방·릴렉스 체어 구비…모듈러 공법으로 현장 용이
(사진) GH 케어스테이션
경기주택도시공사(GH)가 건설 근로자의 폭염 대책 일환으로 양주·안성 부지조성공사 현장에 마련 중인 스마트 휴게공간 'GH 케어스테이션' 모습. /GH
경기주택도시공사(GH)가 건설현장 근로자의 폭염 및 한파 대책 일환으로 친환경 스마트 휴게시설 확대에 나섰다.

GH는 양주·안성 부지조성공사 현장에 근로자의 휴식권과 건강권을 보장하기 위한 스마트 휴게공간 'GH 케어스테이션' 3기를 추가 도입해 본격 가동에 들어갔다고 4일 밝혔다.

'GH 케어스테이션'은 외부 전력 연결 없이도 작동할 수 있도록 친환경 태양광 자가발전 시스템을 탑재한 모듈러 형태의 스마트 휴게시설이다. 전력 공급이 불안정한 건설 초기 현장에서도 냉·난방기와 냉장고, 환기장치 등을 상시 가동할 수 있는 것이 가장 큰 특징이다.

특히 모듈러 공법을 적용해 공사 진행 상황이나 현장 여건에 따라 신속하게 이동·설치할 수 있다. 내부에는 릴렉스 체어와 휴게 테이블 등을 갖춰, 사계절 기후 변화에 맞춰 근로자들이 안심하고 쉴 수 있는 쾌적한 휴식 환경을 구현했다.

앞서 GH는 지난해 양주 은남일반산업단지 조성 현장에 1기를 시범 도입해 운영한 바 있다. 현장 근로자들의 피로도 감소와 여름철 온열질환 예방 등 실질적인 휴게환경 개선 효과를 확인한 공사 측은 적용 사업장을 넓히기로 결정했다.

GH는 이번 추가 배치를 계기로 사업장 특성에 맞춘 스마트 안전·복지 인프라를 계속해서 넓혀가고, 현장 중심의 ESG(환경·사회·지배구조) 안전문화를 정착시킬 계획이다.

김용진 GH 사장은 "GH 케어스테이션은 현장 근로자의 안전과 존엄을 지키기 위한 구체적인 실천"이라며 "앞으로도 현장 목소리를 반영한 안전 정책을 확대해 근로자가 안심하고 일할 수 있는 환경을 만들겠다"고 말했다.
엄명수 기자

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