‘가마솥 폭염’에 프로야구 멈춘다…KBO, 긴급 대책회의

5~6일 1·2군 전 경기 취소…

관중 온열질환까지 발생하자

폭염 대응 전면 재검토하기로

프로야구 잠실·광주 경기 폭염으로 취소 0 프로야구 KBO리그 NC 다이노스와 두산 베어스의 경기가 폭염으로 취소된 4일 서울 송파구 잠실야구장 모습. /연합

전국을 덮친 기록적인 폭염에 프로야구가 이틀간 멈춰 선다. 한국야구위원회(KBO)는 선수단과 관중의 안전을 위해 5~6일 예정된 1·2군 전 경기를 취소하고, 10개 구단 단장과 프로야구선수협회 관계자가 참석하는 긴급 실행위원회를 6일 개최한다. 폭염으로 경기 자체를 중단하는 것을 넘어 기존 운영 기준까지 원점에서 다시 살펴보겠다는 의미다.KBO는 최근 폭염으로 경기장 안팎에서 안전사고 위험이 커지고 있다는 점을 심각하게 받아들이고 있다. 특히 지난 4일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 LG 트윈스와 SSG 랜더스전에서 한 관중이 경기 막판 온열질환 증세를 보이며 쓰러져 들것에 실려 나가는 상황이 발생하면서 논의가 급물살을 탔다. 기저질환이 있던 관중으로 알려졌지만, 폭염 속 야구 관람 자체가 안전 문제로 이어질 수 있다는 우려를 키웠다.KBO는 당초 폭염 단계에 따라 경기 운영을 조정하는 방식으로 대응해왔다. 4일 발표한 세칙에 따르면 폭염주의보가 내려지면 경기를 정상적으로 진행하고, 폭염경보가 발효되면 홈 구단 의견을 반영해 경기 시작을 최대 1시간 늦출 수 있도록 했다. 올해 기상청이 새로 도입한 폭염중대경보가 발효되면 오후 1시 이전 경기 취소를 원칙으로 삼았다.폭염중대경보는 하루 최고 체감온도 38도 이상 또는 최고기온 39도 이상이 예상될 때 발효된다. 실제 전날 NC 다이노스-두산 베어스의 잠실 경기와 kt wiz-KIA 타이거즈의 광주 경기가 폭염중대경보를 이유로 취소됐다.이번 조치로 올 시즌 폭염에 따른 취소 경기는 15경기로 늘었다. 비 등 다른 사유까지 포함하면 전체 취소 경기는 40경기다. KBO는 긴급 실행위원회에서 관중과 선수단의 안전을 최우선에 두고 경기 시작 시간 조정과 취소 기준, 경기장 안전관리 등을 포함한 종합 대책을 다시 마련할 계획이다.유례없는 폭염이 경기력 변수를 넘어 프로야구 운영 자체를 흔드는 상황으로 번지면서, KBO가 어느 수준까지 경기 일정을 탄력적으로 조정할지에 관심이 쏠린다.