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“저렴해서 샀는데”…알테쉬 어린이용 물놀이용품서 ‘발암물질’ 검출

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박아람 기자

승인 : 2026. 08. 05. 14:36

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어린이용 수영복 등 20개 제품 안전성 검사
어린이 물안경 등 6개 제품 부적합…판매 중단 요청
서울시, 해외 온라인 플랫폼 안전성 부적합 제품 공개1
서울시 관계자들이 5일 서울시청에서 해외 온라인 플랫폼 안전성 조사 결과 부적합 어린이 물놀이용품을 공개하고 있다. /정재훈 기자
중국 온라인 플랫폼에서 판매하는 어린이용 물놀이용품에서 국내 기준치 325배를 초과하는 발암물질이 검출돼 소비자들의 각별한 주의가 요구된다.

서울시는 알리익스프레스·테무·쉬인에서 판매하는 어린이용 튜뷰·수영복·물안경 등 20개 제품에 대해 안전성 검사를 실시한 결과, 6개 제품에서 국내 기준치를 초과하는 유해 물질이 나왔다고 5일 밝혔다.

검사 결과 어린이용 물안경 1개 제품의 지퍼백에서 내분비계 장애를 일으킬 수 있는 프탈레이트계 가소제가 국내 기준치의 최대 325.1배 초과 검출됐다. 발암성 물질인 카드뮴도 국내 기준치를 3.8배 초과했다. 물안경 본체와 귀마개에서도 프탈레이트계 가소제가 기준치의 최대 3.4배 나왔다.

쉬인에서 판매된 어린이용 물안경은 밴드와 버클의 내구성이 국내 물리적 안전기준을 충족하지 못했다.

알리익스프레스에서 판매한 어린이용 신발 장식에서는 프탈레이트계 가소제가 기준치의 57.4배 발견됐고, 생식기능과 임신 중 태아 뇌 발달에 영향을 줄 수 있는 납은 17.3배 초과 검출됐다. 어린이용 튜브 2개 제품은 두께가 국내 기준을 충족하지 못했으며, 어린이용 수영복은 바지 조임 끈이 의복에 고정되어 있지 않아 끈이 빠질 수 있는 것으로 나타났다.

서울시는 이번 검사에서 부적합 판정을 받은 6개 제품에 대해 해외 온라인 플랫폼에 판매 중단을 요청했다.
박아람 기자

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