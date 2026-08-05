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사회 교육·행정자치

전국 학생대표 첫 한자리에…학교·SNS 혐오·차별 해법 찾는다

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세종 김남형 기자

승인 : 2026. 08. 05. 15:06

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시도별 학교연합학생회 대표 50명 첫 전국 공동연수
학교·SNS 혐오·차별 표현 예방 실천방안 모색
학교·시도·전국 잇는 ‘학생 참여 포럼’ 구성 추진
교육부
교육부 전경 /박성일 기자
전국 시도별 학생 대표들이 처음으로 한자리에 모여 학교와 사회관계망서비스(SNS)에서 나타나는 혐오·차별 표현을 줄이기 위한 실천 방안을 논의한다.

교육부는 시도교육청, 한국교육개발원과 함께 6일부터 7일까지 충남 천안 소노벨과 독립기념관, 광덕산 환경교육센터에서 '2026년 전국 단위 학교연합학생회 공동연수'를 연다고 5일 밝혔다.

이번 연수에는 시도별 학교연합학생회 대표 학생 50명이 참석한다. 전국 단위로 학생 대표들이 함께 모이는 것은 이번이 처음이다.

학생들은 '학교와 디지털·SNS 환경에서 나타나는 혐오·차별 표현을 예방하기 위한 실천 방안'을 주제로 모둠별 토의를 진행한다. 학생 자치 경험과 의견을 나누고 학교 현장에서 직접 실천할 수 있는 방안을 마련할 예정이다.

학생들이 공동체와 시민의 역할을 성찰하고 민주주의 가치를 생활 속에서 실천할 수 있도록 전문가 강연과 체험 프로그램도 운영한다. '학생자치와 민주시민', '헌법 가치'를 주제로 한 강연과 함께 광덕산 환경교육센터와 독립기념관에서 생태·환경 및 역사 체험활동이 진행된다.

교육부는 이번 연수를 계기로 학교와 시도, 전국 단위를 잇는 '학생 참여 포럼'을 구성해 학생 자치 공론장을 운영할 계획이다. 학생들이 공동체 현안을 상시 논의하고 교육정책 아이디어를 직접 제안하는 통로로 활용한다는 구상이다.

최교진 교육부 장관은 "민주주의는 공론장에서 자신의 생각을 말하고 다른 의견을 경청하며 차이를 조정해 합의점을 찾아가는 과정"이라며 "학생들이 자치활동을 통해 공동체 문제를 함께 해결하고 삶과 세상의 변화를 주도하는 민주시민으로 성장할 수 있도록 지원하겠다"고 말했다.
김남형 기자

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